В 2023 году уровень воды у берегов Самары серьезно превысил многолетние значения

По данным Приволжского УГМС в 2023 году уровень воды у Самары на 2,1 метра превышает среднемноголетние значения. Температура воды при этом на 1,1 ℃ выше нормы.

"Уровень воды у Самары наблюдался величиной 31,67 м БС, и был выше среднемноголетнего значения на 210 см. Температура воды 3.1℃, что на 1.1 выше нормы", — отмечается в сообщении специалистов Приволжского УГМС.

Кроме того, зафиксировано повышение показателей на реке Самара: "В течение недели на малых реках наблюдалось понижение уровней воды за сутки от 1 см до 39 см, на реке Самара — Алексеевка до 19 апреля они повышались на 5 — 22 см. На большинстве малых рек уровни воды достигли меженных значений. Температура воды составила от 2,6 до 10,3℃".