3 мая состоится премьера фильма о Самаре

В среду, 3 мая, пройдет премьера фильма-экскурсии по Самаре, созданного по заказу горадминистрации. Это фильм о любви к городу и гордости принадлежности к нему. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

"Главный герой хочет перевернуть представление своей девушки о том, что Самара — это обычный город. Для этого они отправляются на самую душевную экскурсию, где гидами будут разные местные жители. А поиски красоты в городе превращаются в поиски этой красоты внутри себя", — отмечается в аннотации.

Проект рассчитан на широкий круг зрителей. Цель фильма — раскрыть красоту и глубину города, его историю и уникальную архитектуру, идентичность разных районов.