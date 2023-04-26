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Кино Культура

3 мая состоится премьера фильма о Самаре

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 мая, пройдет премьера фильма-экскурсии по Самаре, созданного по заказу горадминистрации. Это фильм о любви к городу и гордости принадлежности к нему. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

"Главный герой хочет перевернуть представление своей девушки о том, что Самара — это обычный город. Для этого они отправляются на самую душевную экскурсию, где гидами будут разные местные жители. А поиски красоты в городе превращаются в поиски этой красоты внутри себя", — отмечается в аннотации.

Проект рассчитан на широкий круг зрителей. Цель фильма — раскрыть красоту и глубину города, его историю и уникальную архитектуру, идентичность разных районов. 

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Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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