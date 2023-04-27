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Общество

Директор "Управления капитального строительства" оштрафован за нарушения ФЗ о контрактной системе

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское УФАС наложило штраф на директора ГКУ СО "Управление капитального строительства". Поводом для возбуждения дела об административном правонарушении стало обращение Нефтегорской прокуратуры. В надзорном ведомстве установили, что к госконтракту были заключены допсоглашения с нарушением требований ФЗ о контрактной системе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

24 мая 2021 года между "Управлением капитального строительства" и ООО "ВМ ГРУПП" был заключен контракт на проектирование и реконструкцию здания Нефтегорской центральной районной больницы. Сумма составила 77,6 млн рублей.

Строительные работы должны были завершиться до 30 июня 2022 года, но 24 мая и 30 декабря 2022 г.  заказчик и подрядчик заключили два дополнительных соглашения о продлении срока окончания производства работ и о продлении срока действия контракта (до 31.12.2022; до 31.03.2023).

"Важно отметить, что изменение срока исполнения контракта допускается только однократно (п. 8 ч.1 ст. 95 Закона о контрактной системе следует), — пояснили в ФАС. — Также, 26.12.2022 между ГКУ СО "УКС" и Обществом было заключено дополнительное соглашение на изменение авансовых платежей, увеличена цена контракта. Таким образом, в нарушение требований действующего законодательства, изменены существенные условия контракта — срок проведения работ, размер авансовых платежей и цена контракта".

Учитывая вышеперечисленное, Самарское УФАС России наложило штраф на директора ГКУ СО "УКС" в размере 20 тыс. рублей.

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