В ТК "Гудок" откроется интерактивная выставка "История отечественного джаза в Самаре"

С 28 по 30 апреля в Самаре пройдет фестиваль, посвященный международному дню джаза. ТК Гудок (ул. Красноармейская 131) и Самарское джазовое движение приглашает гостей посетить интерактивную экспозицию "История отечественного джаза в Самаре".

Торжественное открытие состоится 28 апреля в 12:00. Выставка продлится до 31 июля.

"История отечественного джаза в Самаре" — экспозиция, которая раскрывает всю глубину джазового наследия региона. Проект посвящен 100-летию российского, 60-летию самарского джаза, а также международному дню джаза.

"Выставка состоит из 18 информационных стендов, которые рассказывают о легендарных музыкантах, коллективах, местах кристаллизации джаза. Также на стендах представлены уникальные исторические афиши и архивные фото, которые ранее нигде не публиковались", — сообщают организаторы. Время работы выставки — с 10: до 22:00.

29 и 30 апреля пройдет фестиваль, на котором выступят джазовые коллективы и солисты самарского региона: квинтет Black Coffe, джаз-квартет "The Melody", джаз-квартет "Just Friends", этно-джаз проект "Дудук и Голос", дуэт джазовой певицы Юлии Землянской и пианистки Екатерины Нестеровой.

Также на сцену выйдут два оркестра: самарский джазовый оркестр и джазовый оркестр тольяттинской филармонии.

На протяжении всего периода работы экспозиции состоятся несколько экскурсий по выставке в ТК Гудок, выступление детских джазовых команд, художественный пленэр, выступление танцевальных коллективов.