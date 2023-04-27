В ТК "Гудок" откроется интерактивная выставка "История отечественного джаза в Самаре"

С 28 по 30 апреля в Самаре пройдет фестиваль, посвященный международному дню джаза. ТК Гудок (ул. Красноармейская 131) и Самарское джазовое движение приглашает гостей посетить интерактивную экспозицию "История отечественного джаза в Самаре".
Торжественное открытие состоится 28 апреля в 12:00. Выставка продлится до 31 июля.
"История отечественного джаза в Самаре" — экспозиция, которая раскрывает всю глубину джазового наследия региона. Проект посвящен 100-летию российского, 60-летию самарского джаза, а также международному дню джаза.
"Выставка состоит из 18 информационных стендов, которые рассказывают о легендарных музыкантах, коллективах, местах кристаллизации джаза. Также на стендах представлены уникальные исторические афиши и архивные фото, которые ранее нигде не публиковались", — сообщают организаторы. Время работы выставки — с 10: до 22:00.
29 и 30 апреля пройдет фестиваль, на котором выступят джазовые коллективы и солисты самарского региона: квинтет Black Coffe, джаз-квартет "The Melody", джаз-квартет "Just Friends", этно-джаз проект "Дудук и Голос", дуэт джазовой певицы Юлии Землянской и пианистки Екатерины Нестеровой.
Также на сцену выйдут два оркестра: самарский джазовый оркестр и джазовый оркестр тольяттинской филармонии.
На протяжении всего периода работы экспозиции состоятся несколько экскурсий по выставке в ТК Гудок, выступление детских джазовых команд, художественный пленэр, выступление танцевальных коллективов.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!