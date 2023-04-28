В Самаре пройдет VI межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки "Пасха над Волгой"

29 и 30 апреля 2023 г. по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия, в Самаре в дни святой Пасхи пройдет VI межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки "Пасха над Волгой".

Фестиваль "Пасха над Волгой" — одно из самых масштабных и ожидаемых событий среди исполнителей хоровой музыки и церковного пения. За годы проведения фестиваль стал площадкой не только для демонстрации исполнительского уровня коллективов, но также местом поиска новых творческих возможностей, пространством общения хоровых коллективов друг с другом и с ведущими специалистами в области хорового искусства.

Сохранение и приумножение музыкальных ценностей традиционной православной культуры, обмен опытом коллективов различных регионов России, знакомство с русской певческой культурой широкой публики являются основными задачами фестиваля.

За время существования "Пасхи над Волгой" в Самаре побывали с выступлениями хоровые коллективы их разных городов России.

Специальным гостем фестиваля в этом году станет обладательница самого высокого женского голоса в мире, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса, участница проекта "Голос" Светлана Феодулова.

Певица ведет активную общественную деятельность, направленную на развитие культуры в нашей стране. Организует много детских музыкальных концертов, чтобы развивать у детей музыкальный вкус и любовь к Родине.

"Дети — это будущее нашей страны. Мы должны вкладывать в них любовь к прекрасному через музыку и другие виды искусства, чтобы сохранить культурное наследие нашей великой России!" — утверждает Светлана.

Гала-концерт с участием Светланы Феодуловой состоится 30 апреля в 17:00.

Гала-концерт и другие фестивальные мероприятия пройдут в концертном зале собора в честь Софии Премудрости Божией (ул. Соколова, 1А).

Организаторами фестиваля выступают Самарская епархия, Приход храма святителя Спиридона Тримифунтского Самарской епархии и БФ "Спиридоновский — Никольский".

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.