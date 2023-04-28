В Самаре пройдет VI межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки "Пасха над Волгой"

29 и 30 апреля 2023 г. по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия, в Самаре в дни святой Пасхи пройдет VI межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки "Пасха над Волгой".
Фестиваль "Пасха над Волгой" — одно из самых масштабных и ожидаемых событий среди исполнителей хоровой музыки и церковного пения. За годы проведения фестиваль стал площадкой не только для демонстрации исполнительского уровня коллективов, но также местом поиска новых творческих возможностей, пространством общения хоровых коллективов друг с другом и с ведущими специалистами в области хорового искусства.
Сохранение и приумножение музыкальных ценностей традиционной православной культуры, обмен опытом коллективов различных регионов России, знакомство с русской певческой культурой широкой публики являются основными задачами фестиваля.
За время существования "Пасхи над Волгой" в Самаре побывали с выступлениями хоровые коллективы их разных городов России.
Специальным гостем фестиваля в этом году станет обладательница самого высокого женского голоса в мире, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса, участница проекта "Голос" Светлана Феодулова.
Певица ведет активную общественную деятельность, направленную на развитие культуры в нашей стране. Организует много детских музыкальных концертов, чтобы развивать у детей музыкальный вкус и любовь к Родине.
"Дети — это будущее нашей страны. Мы должны вкладывать в них любовь к прекрасному через музыку и другие виды искусства, чтобы сохранить культурное наследие нашей великой России!" — утверждает Светлана.
Гала-концерт с участием Светланы Феодуловой состоится 30 апреля в 17:00.
Гала-концерт и другие фестивальные мероприятия пройдут в концертном зале собора в честь Софии Премудрости Божией (ул. Соколова, 1А).
Организаторами фестиваля выступают Самарская епархия, Приход храма святителя Спиридона Тримифунтского Самарской епархии и БФ "Спиридоновский — Никольский".
Вход на все мероприятия фестиваля свободный.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!