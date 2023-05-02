Тольяттинские огнеборцы спасли 10 человек из горящего дома

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Во вторник, 2 мая, в 0:44 в пожарную охрану поступила информация о возгорании мебели в общем коридоре в первом подъезде дома №4 на ул. Карбышева в Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.