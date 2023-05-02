За выходные в Самарской области задержали 101 пьяного водителя

За четыре дня, 28 апреля по 1 мая, в Самарской области сотрудники ГИБДД задержали 101 пьяного водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же во время рейдов правоохранители зафиксировали более 2800 нарушений ПДД. Так, 43 человека сели за руль без водительских удостоверений. 460 автомобилистов нарушили правила тонировки, 92 — неправильно переводили детей, а 328 не воспользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 134 водителя не пропустили пешеходов на переходах. Сами пешеходы попались автоинспекторам на 247 нарушениях.