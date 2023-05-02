16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Под Тольятти в озере утонул мужчина За выходные в Самарской области задержали 101 пьяного водителя Сотрудницу Ростехнадзора обвинили в преступлении из-за нарушений на "Алхиме" Тольяттинские огнеборцы спасли 10 человек из горящего дома Трое взрослых и ребенок пострадали на пожаре в Самаре

Происшествия

За выходные в Самарской области задержали 101 пьяного водителя

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За четыре дня, 28 апреля по 1 мая, в Самарской области сотрудники ГИБДД задержали 101 пьяного водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего же во время рейдов правоохранители зафиксировали более 2800 нарушений ПДД. Так, 43 человека сели за руль без водительских удостоверений. 460 автомобилистов нарушили правила тонировки, 92 — неправильно переводили детей, а 328 не воспользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 134 водителя не пропустили пешеходов на переходах. Сами пешеходы попались автоинспекторам на 247 нарушениях.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:21 Облсуд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Хомских

Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:19 Защитники обвиняемых в убийстве в кафе "Левша" хотят вернуть дело прокурору

Странные дела творятся в Самаре...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:15 В Самаре начнут суд над вторым сотрудником ФСБ за "хищение" криптовалюты у хакера

Коммерция. то нефтяников крышуют то археологов. А тут биткоины...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:11 Адвокаты: Людмила Тархова не могла совершить вымогательство, так как не имела реального компромата

Еще проще. Мошенничество...

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4