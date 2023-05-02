Фильм "Нюрнберг" покажут в Самарской области в рамках фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!"

С 3 по 5 мая в Самарской области в рамках международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!" пройдут открытые кинопоказы фильма "Нюрнберг".

"Мы приняли решение сопроводить проведение фестиваля показом фильма "Нюрнберг", который как раз рассказывает о преступлениях нацистского режима. Уверен, это даст новый толчок обсуждению в обществе происходящего в мире, даст толчок консолидации нашего общества в борьбе с наследниками фашизма", - отметил губернатор Дмитрий Азаров на пресс-конференции, посвященной фестивалю.

Первый показ состоится 3 мая в 13.00 в Центре российской кинематографии "Художественный" (ул. Куйбышева, д. 105).

Продолжится марафон открытых сеансов "Нюрнберга" в:

- г. о. Тольятти - 4 мая в 14:00, КДЦ "Буревестник";

- г. о. Новокуйбышевск - 4 мая 11:00, Виртуальный концертный зал (ДШИ "Вдохновение");

- г. о. Сызрань - 5 мая 2023 г в 13:00, МБУК ДК "Горизонт";

- г. о. Жигулевск - 5 мая 16.00, МБУК Дом культуры "Нефтяник";

- г. о. Чапаевск - 5 мая в 17:00, СП МБУ "СКДК "Кинозал".

Перед началом сеанса будет также представлена цифровая фотовыставка "Нюрнбергский процесс: взгляд из Москвы".

Напомним, в феврале этого года состоялся предпремьерный показ фильма "Нюрнберг". В Самаре фильм представил актер Игорь Петренко, сыгравший одну из ролей. Предваряя просмотр, он процитировал слова режиссера о том, что история на экране - это "не только о процессе, но и о том, что происходит с нами сейчас". В рамках Международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!" у жителей и гостей Самарской области есть уникальная возможность посмотреть картину бесплатно.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте проекта и в официальной группе фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".