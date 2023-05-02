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Фильм "Нюрнберг" покажут в Самарской области в рамках фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!" В регионе пройдут открытые кинопоказы фильмов о Великой Отечественной войне 3 мая состоится премьера фильма о Самаре В "Художественном" пройдет встреча с киноведом Валерием Фоминым В Самаре прошел предпремьерный показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"

Кино Культура

Фильм "Нюрнберг" покажут в Самарской области в рамках фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!"

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 3 по 5 мая в Самарской области в рамках международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!" пройдут открытые кинопоказы фильма "Нюрнберг".

"Мы приняли решение сопроводить проведение фестиваля показом фильма "Нюрнберг", который как раз рассказывает о преступлениях нацистского режима. Уверен, это даст новый толчок обсуждению в обществе происходящего в мире, даст толчок консолидации нашего общества в борьбе с наследниками фашизма", - отметил губернатор Дмитрий Азаров на пресс-конференции, посвященной фестивалю.

Первый показ состоится 3 мая в 13.00 в Центре российской кинематографии "Художественный" (ул. Куйбышева, д. 105).

Продолжится марафон открытых сеансов "Нюрнберга" в:
- г. о. Тольятти - 4 мая в 14:00, КДЦ "Буревестник";  
- г. о. Новокуйбышевск - 4 мая 11:00, Виртуальный концертный зал (ДШИ "Вдохновение");
- г. о. Сызрань - 5 мая 2023 г в 13:00, МБУК ДК "Горизонт";
- г. о. Жигулевск - 5 мая 16.00, МБУК Дом культуры "Нефтяник";  
- г. о. Чапаевск - 5 мая в 17:00, СП МБУ "СКДК "Кинозал".

Перед началом сеанса будет также представлена цифровая фотовыставка "Нюрнбергский процесс: взгляд из Москвы".

Напомним, в феврале этого года состоялся предпремьерный показ фильма "Нюрнберг". В Самаре фильм представил актер Игорь Петренко, сыгравший одну из ролей. Предваряя просмотр, он процитировал слова режиссера о том, что история на экране - это "не только о процессе, но и о том, что происходит с нами сейчас". В рамках Международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!" у жителей и гостей Самарской области есть уникальная возможность посмотреть картину бесплатно.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте проекта и в официальной группе фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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