Самарские дзюдоисты заняли призовые места на всероссийских соревнованиях

В Челябинске прошли всероссийские соревнования по дзюдо памяти Ю. Б. Федорова. Самарскую область представили 22 дзюдоиста, передает пресс-служба регионального минспорта.

В турнире приняли участие более 490 спортсменов до 18 лет из 41 субъекта Российской Федерации, а также из Беларуси, Ирана и Казахстана. Соревнования стали отборочным этапом в кадетскую сборную команду России.

Самарские спортсмены Рамил Гуломалиев и Екатерина Фадеева получили медали. Рамил завоевал золото (в/к 81 кг, тренеры — Антонян Э.А., Антонян А.Э.), Екатерина — серебро (в/к 70 кг, тренеры — Сараева А.А., Минаева А.А.).