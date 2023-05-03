СГИК стал одним из победителей конкурса "Росмолодежь.Гранты среди вузов"

Проект СГИК "Созвучия Поволжья: культурная точка роста" вошел в число победителей конкурса "Росмолодежь.Гранты среди вузов".
Команда самарских студентов предложила создать площадку для повышения коммуникации и профессиональной направленности молодых музыкантов и исполнителей ПФО. Эту инициативу высоко оценили на федеральном уровне. Проект получил поддержку 2,5 млн рублей.
В результате осенью Самарский институт культуры примет студентов из 14 регионов ПФО — представителей разных исполнительских школ. Артисты будут обмениваться опытом, знаниями и представят опыт обучения своих учебных заведений. В рамках недельного образовательного интенсива пройдут лекции, мастер-классы, тренинги и концерты. Участники посетят достопримечательности Самары и отправятся в историко-музейный комплекс в с. Ширяево.
Также музыканты разработают творческие проекты. Победители получат возможность провести студийную запись в Центре прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов "Звучи!" на базе СГИК и получить цифровое портфолио.
Результатом коллаборации станет создание мультиинструментального оркестра. Коллектив представит концертную программу, которую разработают сами артисты, на одной из городских площадок.
Руководителем проекта "Созвучия Поволжья: культурная точка роста" выступает Виталий Арюткин, художественный руководитель и главный дирижер оркестра народных инструментов СГИК.
Всего в сезоне 2023 г. победителям конкурса "Росмолодежь.Гранты среди вузов" стали 184 вуза.
Благодаря грантам вузы смогут реализовать 687 проектов в различных регионах. Всего на эти цели было выделено почти 898 млн рублей.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.