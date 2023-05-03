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Образование Общество

СГИК стал одним из победителей конкурса "Росмолодежь.Гранты среди вузов"

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект СГИК "Созвучия Поволжья: культурная точка роста" вошел в число победителей конкурса "Росмолодежь.Гранты среди вузов".

Команда самарских студентов предложила создать площадку для повышения коммуникации и профессиональной направленности молодых музыкантов и исполнителей ПФО. Эту инициативу высоко оценили на федеральном уровне. Проект получил поддержку 2,5 млн рублей.

В результате осенью Самарский институт культуры примет студентов из 14 регионов ПФО — представителей разных исполнительских школ. Артисты будут обмениваться опытом, знаниями и представят опыт обучения своих учебных заведений. В рамках недельного образовательного интенсива пройдут лекции, мастер-классы, тренинги и концерты. Участники посетят достопримечательности Самары и отправятся в историко-музейный комплекс в с. Ширяево.

Также музыканты разработают творческие проекты. Победители получат возможность провести студийную запись в Центре прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов "Звучи!" на базе СГИК и получить цифровое портфолио.

Результатом коллаборации станет создание мультиинструментального оркестра. Коллектив представит концертную программу, которую разработают сами артисты, на одной из городских площадок.
Руководителем проекта "Созвучия Поволжья: культурная точка роста" выступает Виталий Арюткин, художественный руководитель и главный дирижер оркестра народных инструментов СГИК.
Всего в сезоне 2023 г. победителям конкурса "Росмолодежь.Гранты среди вузов" стали 184 вуза.

Благодаря грантам вузы смогут реализовать 687 проектов в различных регионах. Всего на эти цели было выделено почти 898 млн рублей.

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