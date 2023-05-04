В Тольятти 20 человек тушили пожар в доме на б-ре Туполева

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В среду, 3 мая, примерно в 13:11, начался пожар в доме № 14 на бульваре Туполева в Автозаводском районе Тольятти. Об этом корреспондентку Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.