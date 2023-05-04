16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ремонт улицы Уральской в Самаре планируют завершить до 9 мая В Самаре заложили 30 млн руб. на проектирование Южной обводной дороги В Самаре планируют направить заявку на выделение средств на ремонт ул. Дачной до конца 2023 года В Самаре начался ремонт ул. Уральской в Куйбышевском районе "Пассажиравтотрансу" отказали в восстановлении гаражей

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Как снимали сериал "Балет" в Михайловском театре — в коротком видео от создателей

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, "НМГ Студия" и видеосервис Wink совместно с Михайловским театром представляют специальный тизер со съемок 8-серийной психологической драмы "Балет".

Тизер со съемок (смотреть)

Тизер со съемок (скачать)

Режиссером-постановщиком "Балета" выступил Евгений Сангаджиев, создатель нашумевшего сериала HAPPY END, а хореографом-постановщиком — лауреат премии "Золотая Маска" Владимир Варнава.

"Михайловский театр — потрясающая сцена с огромной историей и своим характером. Важной задачей было сделать это технически возможным, визуально безупречным и передать атмосферу настоящего музыкального театра. Нам повезло с командой театра очень!" — отметил Сангаджиев.

На главную сцену страны после почти сорокалетнего перерыва возвращается Рута Майерс (Алла Сигалова) — бывшая прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем. По приглашению нового директора театра (Фёдор Бондарчук) она будет ставить оригинальный современный спектакль. "Главный театр страны" из сериала — образ собирательный. Но сцену ему подарил петербургский Михайловский театр, в котором были сняты фрагменты балетов "Лебединое озеро" и "Жизель".

В проекте "Балет" снялись Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Пётр Райков, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Мария Хорева, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Дарья Авратинская, Евгения Добровольская, Игорь Миркурбанов, Юрий Ицков, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава, Ксения Шевцова, Иван Бровин, Марта Евстигнеева, Дарья Юрченко, Герман Борсай, Евгения Образцова, Жанна Губанова, Оксана Кардаш, Георги Смилевски-мл., Ильдар Гайнутдинов, Евгения Долматова, Полина Заярная и другие.

"Балет" / основной постер (скачать)

Премьера сериала "Балет" (18+) состоится 18 мая 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink ("Ростелеком"), он пополнит линейку проектов Wink Originals.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4