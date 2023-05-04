"Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, "НМГ Студия" и видеосервис Wink совместно с Михайловским театром представляют специальный тизер со съемок 8-серийной психологической драмы "Балет".
Режиссером-постановщиком "Балета" выступил Евгений Сангаджиев, создатель нашумевшего сериала HAPPY END, а хореографом-постановщиком — лауреат премии "Золотая Маска" Владимир Варнава.
"Михайловский театр — потрясающая сцена с огромной историей и своим характером. Важной задачей было сделать это технически возможным, визуально безупречным и передать атмосферу настоящего музыкального театра. Нам повезло с командой театра очень!" — отметил Сангаджиев.
На главную сцену страны после почти сорокалетнего перерыва возвращается Рута Майерс (Алла Сигалова) — бывшая прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем. По приглашению нового директора театра (Фёдор Бондарчук) она будет ставить оригинальный современный спектакль. "Главный театр страны" из сериала — образ собирательный. Но сцену ему подарил петербургский Михайловский театр, в котором были сняты фрагменты балетов "Лебединое озеро" и "Жизель".
В проекте "Балет" снялись Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Пётр Райков, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Мария Хорева, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Дарья Авратинская, Евгения Добровольская, Игорь Миркурбанов, Юрий Ицков, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава, Ксения Шевцова, Иван Бровин, Марта Евстигнеева, Дарья Юрченко, Герман Борсай, Евгения Образцова, Жанна Губанова, Оксана Кардаш, Георги Смилевски-мл., Ильдар Гайнутдинов, Евгения Долматова, Полина Заярная и другие.
"Балет" / основной постер (скачать)
Премьера сериала "Балет" (18+) состоится 18 мая 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink ("Ростелеком"), он пополнит линейку проектов Wink Originals.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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