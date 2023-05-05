На сельском рынке в Самарской области поймали торговцев рыбой

В Елховском районе Самарской области правоохранители вместе с общественниками нашли незаконных продавцов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Все дело в том, что на продовольственном рынке в центре с. Елховка местные жители и приезжие из соседних районов продавали живую рыбу.

Полицейские посчитали, что это нарушение, и составили на продавцов протоколы по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)") и ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ ("Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства").