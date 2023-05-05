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Происшествия

На сельском рынке в Самарской области поймали торговцев рыбой

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Елховском районе Самарской области правоохранители вместе с общественниками нашли незаконных продавцов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Все дело в том, что на продовольственном рынке в центре с. Елховка местные жители и приезжие из соседних районов продавали живую рыбу.

Полицейские посчитали, что это нарушение, и составили на продавцов протоколы по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)") и ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ ("Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства").

Гид потребителя

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