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За первый квартал 2023 г. в Самарской области нашли 52 фальшивые банкноты и одну монету

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в I квартале 2023 г. обнаружили 53 поддельных купюры. Об этом сообщает Отделение по Самарской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ.

Фото: ЦБ РФ

Большинство из фальшивок — 33 штуки — банкноты номиналом 5 тыс. рублей. Также нашли четыре поддельные банкноты номиналом 2 тыс. руб., девять — номиналом 1 тыс. руб., пять — номиналом 200 руб. и одну — номиналом 100 рублей. Кроме того, обнаружена одна поддельная монета номиналом 5 рублей.

ЦБ рекомендует сразу проверять подлинность банкнот. Признаки подлинности российских банкнот перечислены на сайте Банка России.

"Если банкноты покажутся вам подозрительными, обратитесь в любой коммерческий банк: там вам помогут определить их подлинность", — подчеркнула управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.

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