В Борском районе рабочий угнал трактор с предприятия

Сотрудники полиции Борского района задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в угоне трактора, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
22 апреля текущего года в дежурную часть поступило заявление от представителя одного из сельскохозяйственных предприятий о том, что ночью с территории мастерских был похищен трактор.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению может быть причастен разнорабочий предприятия, проживающий в соседнем селе. Ранее судимого за кражу, нарушение неприкосновенности жилища и угон автомобиля мужчину задержали по месту проживания и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.
Подозреваемый в ходе опроса пояснил, что, проходя мимо трактора, обнаружил, что двери не закрыты, а ключ находится в замке зажигания. Злоумышленник сел за руль и уехал на нем в сторону дома по полям, но по дороге закончилось топливо. Мужчина показал сотрудникам полиции, где оставил угнанную технику. В настоящее время похищенное возвращено законному владельцу.
В отношении подозреваемого отделом дознания МО МВД России "Борский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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