16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Борском районе рабочий угнал трактор с предприятия Из-за ЧП с ребенком на стройке под проверки подпадет ООО "Новострой" Чиновника из Самарской области будут судить за экономию на грунте для строительства дороги Бетонщик из Самары потерял 960 тыс. руб., поверив мошенникам В Самарской области будут судить группировку нефтеврезчиков

Преступления Происшествия

В Борском районе рабочий угнал трактор с предприятия

БОРСКОЕ. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники полиции Борского района задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в угоне трактора, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

22 апреля текущего года в дежурную часть поступило заявление от представителя одного из сельскохозяйственных предприятий о том, что ночью с территории мастерских был похищен трактор.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению может быть причастен разнорабочий предприятия, проживающий в соседнем селе. Ранее судимого за кражу, нарушение неприкосновенности жилища и угон автомобиля мужчину задержали по месту проживания и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемый в ходе опроса пояснил, что, проходя мимо трактора, обнаружил, что двери не закрыты, а ключ находится в замке зажигания. Злоумышленник сел за руль и уехал на нем в сторону дома по полям, но по дороге закончилось топливо. Мужчина показал сотрудникам полиции, где оставил угнанную технику. В настоящее время похищенное возвращено законному владельцу.

В отношении подозреваемого отделом дознания МО МВД России "Борский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4