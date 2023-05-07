На ул. Ерошевского в Самаре начали укладывать асфальт

В Самаре на ул. Ерошевского приступили к укладке асфальтобетона, сообщает мэрия города. Проезжую часть обновляют на площади около 12 тыс. кв. метров.

Фрезерование старого слоя покрытия началось в третьей декаде апреля. За несколько ночных смен изношенное полотно удалили на всем протяжении ул. Ерошевского, что составляет 1,5 км (от ул. Ново-Садовой до ул. Маломосковской). Далее были произведены работы по переустановке люков смотровых колодцев — их проектная высота полностью соответствует уровню нового асфальтобетонного покрытия, чтобы обеспечить плавный проезд, в том числе, в этих локациях.

"Контроль за ходом работ ведется круглосуточно. Для укладки асфальтобетонной смеси подрядчик должен подготовить основание. Следим за тем, чтобы оно было очищено, обеспылено и просушено. Также в нужном количестве осуществляется розлив битумного вяжущего. Все это важно для обеспечения необходимой адгезии — в данном случае сцепления нового верхнего слоя с нижним, — рассказал директор МБУ г. о. Самара "Дорожное хозяйство" Шамиль Халиуллов. — Погодные условия обязательно учитываются. Накануне прошел дождь, в связи с чем специалистам подрядной организации пришлось подождать, когда все просушится. Если локально на каком-то отрезке автодороги это в полной мере не произошло, можно пропустить укладку на нем, а затем вернуться к работам на данном участке. Но мы все-таки настаиваем на том, чтобы новое покрытие устраивалось непрерывно, когда основание сухое. Это позволяет минимизировать наличие швов, в которые в дальнейшем может проникнуться влага и спровоцировать разрушение полотна. Таким, образом, чем меньше примыканий одного остывшего покрытия к другому, тем лучше".

Для создания устойчивого к эксплуатационным нагрузкам покрытия применяется смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. В составе смеси — высокопрочный гранитный щебень. В ночь на 7 мая данную смесь укладывали сразу по всей ширине проезжей части на участке, где движение одностороннее. Работы продолжатся и предстоящей ночью, если погода не помешает.

"Начали укладку от ул. Ново-Садовой в направлении ул. Часовой. Участок узкий, но востребованный и часто запаркованный. Между проезжей частью и домами небольшое расстояние. Поэтому чтобы максимально оперативно выполнить ремонт, минимизировать дискомфорт для местных жителей — быстрее избавить их от шумовой нагрузки и обеспечить возможность пользования дорогой, было решено выполнять работы с задействованием сразу двух асфальтоуладочных комплексов, — пояснил мастер дорожно-строительного участка ООО "НПФ "XXI Век" Алексей Данилов. — При таком темпе работ и при условии отсутствия осадков нам достаточно двух ночных смен для укладки асфальтобетона по всему основному ходу".

Напомним также, что одна из задач — приведение в нормативное состояние участка возле образовательных учреждений. Так, почти друг напротив друга на отрезке от ул. Гая до ул. Мичурина расположены детский сад № 264 и гимназия № 54 "Воскресение". Ранее и родители, и педагоги, и местные жители просили привести подъездные пути в порядок, чтобы не возникали "пробки" в основном из-за необходимости объезда многочисленных ям, колеи. С учетом обращений, а также результатов диагностики старого дорожного полотна, заблаговременно выполненного специализированной лабораторией, дорожный объект в числе первоочередных был включен в график ремонта.

Этот же подрядчик в Октябрьском районе, в непосредственной близости к ул. Ерошевского, одновременно взялся за ремонт по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" еще на двух объектах — на ул. Мичурина и на пр. Масленникова, которые частично были обновлены в прошлые годы, благодаря комплексному ремонту.

На всех трех объектах, где в этом году производится поддерживающий ремонт методом больших "карт" (свыше 100 пгн. м), гарантия на новое дорожное покрытие также составит 5 лет. Использование современных материалов и новейших технологий обязательно при реализации дорожного нацпроекта.