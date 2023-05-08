Две иномарки обгорели ночью в Тольятти

В понедельник, 8 мая, в 3:37 в пожарную охрану поступила информация о возгорании машины неподалеку от дома 39 по Автозаводскому шоссе в Центральном районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автомобиль Renault и был поврежден Kia. На борьбу с огнем выезжали семь человек, которые ликвидировали пожар в 3:56.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет. Причина возгорания автомобиля устанавливается.