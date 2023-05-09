Андрей Кислов: "Великая Победа дает нам силы преодолевать новые испытания"

Представитель Самарской области в Совете Федерации, сенатор РФ Андрей Кислов обратился к ветеранам Великой Отечественной войны и остальным землякам с поздравлением с Днем Победы.

Как отметил Андрей Кислов, Великая Победа дает нам силы, чтобы преодолевать новые испытания, вновь защищать интересы страны на поле боя.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы сберечь Россию, обеспечить ее национальную безопасность. Уверен, что нас ждет только Победа! - говорится в поздравительном обращении сенатора. - Уважаемые ветераны, дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, стабильности, благополучия и всего самого доброго! С праздником, с Днем Великой Победы!".