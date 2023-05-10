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Происшествия

125 пьяных водителей поймали за праздничные выходные в Самарской области

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с 5 по 9 мая проходили рейды ГИБДД. За это время автоинспекторы поймали 125 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего же за пять дней сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали более 3400 нарушений ПДД. Так, 37 человек сели за руль без водительских удостоверений, 586 автомобилистов нарушили правила тонировки. 127 нарушителей неправильно перевозили детей, а 498 — пренебрегли ремнями безопасности.

Кроме того, 98 водителей не пропустил пешеходов на переходах. Сами же пешеходы 242 раза нарушили ПДД на глазах у автоинспекторов.

Региональная Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не терять бдительности, не допускать нарушений и быть ответственными за свои действия.

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