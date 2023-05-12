Облсуд обязал администрацию Самары разработать проекты школ и детсадов в новых районах

Областной суд подтвердил обязанность администрации Самары разрабатывать проекты школ в новых районах. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее надзорное ведомство добилось того, что 17 ноября 2022 г. Ленинский районный суд признал незаконным бездействие городских властей, которые должны разработать проектную документацию для строительства школ и детсадов в микрорайонах Крутые Ключи и Волгарь, а также в районе 5-й просеки. На всех этих территориях отмечается острый дефицит мест в общеобразовательных учреждениях.

Уже в мае 2023 г. решение районного суда поддержала апелляционная инстанция областного суда. Эти судебные акты уже вступили в законную силу.