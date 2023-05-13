На Московском шоссе 17-летний пьяный парень ехал на автомобиле каршеринга

В субботу, 13 мая, в 8:20 на 23 км Московского шоссе в Самаре инспектор ДПС заметил автомобиль каршеринга Volkswagen Polo, который ехал по объездной дороге и остановился рядом со стоящими на обочине мусорными контейнерами. За рулем находился несовершеннолетний.

Сотрудник Госавтоинспекции убедился, что водителю не требуется помощь и проверил его документы. В ходе административной процедуры полицейскими установлено, что автомобилем управлял 17- летний житель Самары, а гражданин, оформивший краткосрочную аренду транспортного средства, ехал пассажиром.

В присутствии законного представителя у несовершеннолетнего полицейские выявили признаки опьянения. Молодой человек отказался выполнить законное требование сотрудников полиции и пройти медицинское освидетельствование.

В отношении правонарушителя собран материал об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ и передан в районный суд для принятия решения по существу. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

С несовершеннолетним проведена профилактическая беседа, после чего он передан законному представителю. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.