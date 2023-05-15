72 пьяных водителя поймали в Самарской области за три дня

За три дня с 12 по 14 мая в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 72 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же правоохранители зафиксировали 2100 разных нарушений ПДД. Так, 18 человек сели за руль без водительских удостоверений, 345 водителей нарушили правила тонировки, 62 неправильно перевозили детей, а 276 автомобилистов не воспользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 90 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Самих же пешеходов поймали на нарушениях ПДД 142 раза.