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Происшествия

72 пьяных водителя поймали в Самарской области за три дня

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня с 12 по 14 мая в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 72 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего же правоохранители зафиксировали 2100 разных нарушений ПДД. Так, 18 человек сели за руль без водительских удостоверений, 345 водителей нарушили правила тонировки, 62 неправильно перевозили детей, а 276 автомобилистов не воспользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 90 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Самих же пешеходов поймали на нарушениях ПДД 142 раза.

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