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Спрос на карты "Мир" вырос в два раза

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" проанализировал спрос на пластиковые карты в период с января по апрель 2023 года оформили в два раза больше дебетовых и зарплатных карт "Мир", чем годом ранее. Доля активных карт "Мир" в портфеле банка выросла в полтора раза.

За первые четыре месяца текущего года банк "Открытие" удвоил эмиссию карт на базе национальной платежной системы. В результате доля в эмиссии карт "Мир" выросла с 42% до 87%, доля активных карт в общем карточном портфеле банка увеличилась в полтора раза.

Транзакционная активность владельцев карт "Мир" за январь–апрель 2023 года к аналогичному сроку прошлого года выросла в 2,6 раза. Ранее в банке прогнозировали, что к концу года, более 60% платежей будет проходить по картам отечественной платежной системы.

"Повышенный спрос на карты "Мир" обусловлен как объективными экономическими факторами, так и развивающимся функционалом и программой лояльности российской платежной системы. Мы ожидаем, что уже к середине года доля карт "Мир" в нашем портфеле превысит 55%", — отметил заместитель лидера трайба "Ежедневный банкинг" банка "Открытие" Алексей Перов.

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