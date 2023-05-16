В Самарской области пройдут образовательные интенсивы для студентов колледжей и техникумов

С 15 мая 2023 года в Самарской области стартовали выезды в профессиональные образовательные организации региона с образовательным интенсивом "Делай как ПРОФИ".

Образовательный интенсив "Делай как ПРОФИ" представляет собой коммуникационно-образовательные площадки для развития профессионального и социального потенциала, лидерских и коммуникативных качеств молодежи в профессиональных образовательных организациях Самарской области.

Интенсив "Делай как ПРОФИ" реализуется в рамках областного проекта "Команда ПРОФИ_63", который стал частью региональной заявки, одержавшей победу во всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых".

Цель интенсива — обучить команды студенческих советов колледжей и техникумов основам студенческого самоуправления, помочь проанализировать и получить инструменты, которые помогут повысить эффективность работы на территории образовательной организации.

Первый выезд с интенсивом "Делай как ПРОФИ" состоялся 15 мая. Открыл проект Тольяттинский химико-технологический колледж. В рамках программы студентам рассказали про всероссийский проект "Команда ПРОФИ" и работу региональной "Команды ПРОФИ", разобрали термин СтудСовет и его деятельность, а также провели тренинг на командообразование и развитие лидерских качеств.

Участники, наиболее активно проявившие себя, смогут претендовать на участие в итоговом трехдневном выезде проекта "Команда ПРОФИ_63", который состоится уже осенью текущего года. Порядка 150 активных обучающихся колледжей и техникумов, а также педагоги соберутся на одной площадке, чтобы повысить свои компетенции в сфере студенческого самоуправления, продолжить развивать навыки лидерства и коммуникации, стать участниками тренингов от лучших спикеров региона и страны, продумать концепцию развития студенческого самоуправления в СПО.

Областной проект "Команда ПРОФИ_63" реализуется Самарским союзом молодежи — территориальной общественной организацией "Российского Союза Молодежи" в Самарской области при поддержке федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства Самарской области в рамках федерального проекта "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" национального проекта "Образование".