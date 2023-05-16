В Самарской области пройдут образовательные интенсивы для студентов колледжей и техникумов

С 15 мая 2023 года в Самарской области стартовали выезды в профессиональные образовательные организации региона с образовательным интенсивом "Делай как ПРОФИ".
Образовательный интенсив "Делай как ПРОФИ" представляет собой коммуникационно-образовательные площадки для развития профессионального и социального потенциала, лидерских и коммуникативных качеств молодежи в профессиональных образовательных организациях Самарской области.
Интенсив "Делай как ПРОФИ" реализуется в рамках областного проекта "Команда ПРОФИ_63", который стал частью региональной заявки, одержавшей победу во всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых".
Цель интенсива — обучить команды студенческих советов колледжей и техникумов основам студенческого самоуправления, помочь проанализировать и получить инструменты, которые помогут повысить эффективность работы на территории образовательной организации.
Первый выезд с интенсивом "Делай как ПРОФИ" состоялся 15 мая. Открыл проект Тольяттинский химико-технологический колледж. В рамках программы студентам рассказали про всероссийский проект "Команда ПРОФИ" и работу региональной "Команды ПРОФИ", разобрали термин СтудСовет и его деятельность, а также провели тренинг на командообразование и развитие лидерских качеств.
Участники, наиболее активно проявившие себя, смогут претендовать на участие в итоговом трехдневном выезде проекта "Команда ПРОФИ_63", который состоится уже осенью текущего года. Порядка 150 активных обучающихся колледжей и техникумов, а также педагоги соберутся на одной площадке, чтобы повысить свои компетенции в сфере студенческого самоуправления, продолжить развивать навыки лидерства и коммуникации, стать участниками тренингов от лучших спикеров региона и страны, продумать концепцию развития студенческого самоуправления в СПО.
Областной проект "Команда ПРОФИ_63" реализуется Самарским союзом молодежи — территориальной общественной организацией "Российского Союза Молодежи" в Самарской области при поддержке федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства Самарской области в рамках федерального проекта "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" национального проекта "Образование".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.