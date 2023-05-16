"В самое сердце": в Самарской области прошла Школа студенческой весны

С 12 по 14 мая в Самарской области на базе молодежного центра "Лесная сказка" прошла "Школа Студвесны. В самое сердце. Генпрогон" для студентов образовательных организаций высшего образования. В мероприятии приняли участие 90 студентов вузов, которые показали высокий результат на фестивале студенческого творчества "Самарская студенческая весна".

Участники прошли командообразование, а также мастер-классы от экспертов по главным направлениям фестиваля: театральное, вокальное, танцевальное и направление "Оригинальный жанр". Также на выезде собрались участники направлений арт, диджеинг и мода.

Тренинг для участников танцевального направления провела хореограф-постановщик участница и постановщица танцевальных номеров Российской студенческой весны Ирина Беляева: "Я была рада принять участие в таком проекте. Я считаю, что Школа студвесны — это классная возможность для ребят, чтобы получить дополнительные советы и рекомендации по своему творчеству со стороны. Участники максимально открыты ко всему новому, поэтому работать с ними было очень легко. Наверное, главное пожелание, которое хотелось бы дать будущим участникам Российской студенческой весны — это быть искренними, чувствовать каждую секунду своего выступления. Такой настрой точно поможет им показать себя жюри и полюбиться зрителям"

Параллельно с общей программой участники прошли подготовку к Российской студенческой весне, которая в этом году пройдет в Перми. Эксперты и члены жюри фестиваля провели специальные репетиции с участниками самарской делегации, где дали советы по постановке номера.

"Школа Студенческой весны — это уникальный проект для региона. В эти выходные в молодежном центре "Лесная сказка" прошел первый выезд для студентов образовательных организаций высшего образования. На протяжении нескольких дней студенты прокачивали свои творческие навыки и готовились ко всероссийскому фестивалю "Российская Студенческой весна". Проект реализуется в рамках национального проекта "Образование" при поддержке федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь". Проведение Школы стало возможным благодаря поддержке нашего правительства Самарской области и личного губернатора Самарской области Дмитрий Игоревича Азарова, который поддерживает реализацию государственной молодёжной политики на территории нашего региона. В прошлом году Самарская область стала победителем всероссийского конкурса "Регион для молодых", в рамках которого родился такой интересный проект, как "Школа Студвесны". Мы надеемся, что с помощью данного проекта ребята станут одной большой дружной командой и достойно представят наш регион на XXXI Российской студенческой весне в Перми. В прошлом году Самарский регион успешно принял юбилейный фестиваль, а наша делегация показала очень хорошие результаты. Поэтому мы надеемся, что в этом году в Пермском крае сборная региона снова будет на вершине пьедестала" — поделилась главный консультант департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Маргарита Переплетчикова.

О своих эмоциях рассказала участница выезда Арина Гришина — студентка ТГУ, участница Самарской делегации и призер Российской студенческой весны: "В 2019 году я начала свой путь в творчество с областной школы студенческой весны "Art-Волга". Тогда, на первом курсе, я была в восторге от постоянной коммуникации с экспертами, знакомства с творческими ребятами из других вузов Самарской области. Это дало мне толчок к развитию и после своей первой студвесны я стала частью самарской делегации, которая поехала представлять наш регион в Пермь. История повторяется, и вот сейчас, будучи уже студенткой магистратуры, я вновь вошла в число тех, кому выпала честь представить Самарскую область на всероссийском фестивале в Перми. Я рада, что в этом году мы вновь смогли встретиться с самыми творческими студентами региона в рамках Школы Студвесны, потому как это поможет нам объединиться в одну команду. В этом году я вместе со своим коллективом представлю регион в театральном направлении и верю, что мы сможем занять призовое место и представить Самарскую область на 100%"

В мае самарская делегация отправится представлять регион на ХХХI Российскую студенческую весну в Пермь. Студенты представят Самарскую область в девяти направлениях: вокальное, танцевальное, театральное, инструментальное, оригинальный жанр, мода, арт, видео, медиа. Также в этом году Самарская область представит региональную программу. Ежегодно делегация Самарской области привозит достойные награды с Российской студенческой весны. В 2022 году на ХХХ Российской студенческой весне в Самаре наш регион занял 2 место в общем рейтинге делегаций, а также взял гран-при в направлении региональная программа.

С 19 по 21 мая впервые пройдет выездная школа студенческой весны для студентов профессиональных образовательных организаций. 60 студентов, которые получили наивысшую оценку за свои выступления на Фестивале студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций "Веснушка-2023", соберутся, чтобы подготовиться к участию в Российской студенческой весне для профессиональных образовательных организаций, которая пройдет в июне в Ханты-Мансийске.