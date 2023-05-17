В Самаре ускорили мобильный интернет

Загрузка онлайн-сервисов стала до 15% быстрее в мобильных устройствах жителей и гостей Самары. Инженеры МегаФона модернизировали порядка 90 действующих базовых станций во всех районах столицы области.
Ежемесячно жители и гости Самары расходуют 40% от всего мобильного трафика в регионе. Только с начала года горожане потратили в Сети свыше 53 петабайт данных. Такого объема информации хватит, чтобы каждый из более чем миллиона самарцев выложил по 50 тысяч фотографий в соцсети. За год это число увеличилось на 23%.
Чтобы растущий спрос на интернет в смартфонах не влиял на скорость загрузки, оператор перевел частоты, задействованные в сетях связи 3G в современный стандарт LTE в густонаселенных жилых кварталах, рядом с медицинскими и образовательными учреждениями, а также в ближайшем пригороде.
"Самара активно застраивается, появляются новые микрорайоны. Запуск LTE-2100 позволил увеличить среднюю скорость передачи данных в 4G, даже с учетом растущей плотности населения. Рефарминг частот также помог нарастить доступную пропускную способность сети — как если бы на дороге организовали дополнительную полосу для движения. Это особенно актуально в локациях, где большое количество пользователей одновременно используют мобильный интернет", — прокомментировал директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.
МегаФон улучшил телеком-оборудование на улицах Краснодонской, Молодежной, Ерошевского, Запорожской, Солнечной, Придорожной, Подшипниковой, Аэродромной, Победы, Гагарина, Мичурина, Свободы, Блюхера, Комсомольской, Ставропольской, Ново-Садовой, проспектах Карла Маркса, Кирова, Юных Пионеров, Московском шоссе и других. LTE стал быстрее в поселках Прибрежный, Красная Глинка, Винтай и микрорайоне Крутые Ключи.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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