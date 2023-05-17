В Самаре ускорили мобильный интернет

Загрузка онлайн-сервисов стала до 15% быстрее в мобильных устройствах жителей и гостей Самары. Инженеры МегаФона модернизировали порядка 90 действующих базовых станций во всех районах столицы области.

Ежемесячно жители и гости Самары расходуют 40% от всего мобильного трафика в регионе. Только с начала года горожане потратили в Сети свыше 53 петабайт данных. Такого объема информации хватит, чтобы каждый из более чем миллиона самарцев выложил по 50 тысяч фотографий в соцсети. За год это число увеличилось на 23%.

Чтобы растущий спрос на интернет в смартфонах не влиял на скорость загрузки, оператор перевел частоты, задействованные в сетях связи 3G в современный стандарт LTE в густонаселенных жилых кварталах, рядом с медицинскими и образовательными учреждениями, а также в ближайшем пригороде.

"Самара активно застраивается, появляются новые микрорайоны. Запуск LTE-2100 позволил увеличить среднюю скорость передачи данных в 4G, даже с учетом растущей плотности населения. Рефарминг частот также помог нарастить доступную пропускную способность сети — как если бы на дороге организовали дополнительную полосу для движения. Это особенно актуально в локациях, где большое количество пользователей одновременно используют мобильный интернет", — прокомментировал директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

МегаФон улучшил телеком-оборудование на улицах Краснодонской, Молодежной, Ерошевского, Запорожской, Солнечной, Придорожной, Подшипниковой, Аэродромной, Победы, Гагарина, Мичурина, Свободы, Блюхера, Комсомольской, Ставропольской, Ново-Садовой, проспектах Карла Маркса, Кирова, Юных Пионеров, Московском шоссе и других. LTE стал быстрее в поселках Прибрежный, Красная Глинка, Винтай и микрорайоне Крутые Ключи.