График плановых отключений электричества в регионе на июнь

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.06.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Новая Рачейка (ул. Крестьянская, ул. Ленина, ул. Западная).

01.06.2023 с 9-00 до 16-00

Шигонский район

с. Шигоны (ул. Строителей)

01.06.2023 с 9-00 до 17-00

г. Жигулевск (ул. Калинина, ул. Кооперативная, ул. Крупской, ул. Куйбышева, ул. Кутузова, ул. Льва Толстого, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Суворова, ул. Школьная).

01.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Узюково (ул. Колхозная, ул. Карла Маркса, ул. Чкалова, ул. Мичурина, ул. Жданова).

01.06.2023 с 09-00 до 15-00

Большеглушицкий район

с. Морша (ул. Центральная)

01.06. 2023 с 09-00 до 17-00

г. о.Чапаевск (ул. Нахимова, ул. Московская, ул. Кл. Либкнехта, ул. Советская, ул. Народная, ул. Ленинградская, ул. Крупской, ул. Первомайская, ул. Фурманова, ул. Чапаева, ул. Самарская, ул. М. Горького)

01.06.2023 с 09-00 до 15-00

Безенчукский район

п. Ольгино (ул. Мира, ул. Садовая)

01.06.2023 с 10-00 до 17-00

Красноармейский район

п. Кировский (ул. ул. Школьная (школа, РТПЦ) ул. Набережная, ул. Садовая, ул. Лесная)

01.06.2023 с 9-00 до 16-00

Шенталинский район

с. Старое Суркино

с. Новое Суркино

п. Васильевка

д. Новое Поле

с. Сенькино

д. Вязовка

01.06.2023 с 9-00 до 17-00

Шенталинский район

п. Аделаидовка

01.06.2023 с 8-00 до 16-00

Кошкинский район

с. Надеждино (ул.Луговая, ул. Центральная).

02.06.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Заборовка (ул. Октябрьская, ул. Кооперативная).

с. Новая Рачейка (ул. Крестьянская, ул. Ленина, ул. Западная)

02.06.2023 с 9-00 до 16-00

Шигонский район

с. Шигоны (ул. Полевая)

02.06.2023 с 9-00 до 17-00

г. Жигулевск (ул. Крупской, ул. Куйбышева, ул. Льва Толстого, ул. Молодогвардейская, ул. Пугачева, ул. Степана Разина, ул. Фрунзе, ул. Чапаева)

02.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Узюково (ул. Кирова, ул. Лесная)

с. Выселки (ул. Озерная, ул. Мира, ул. Победы, проезд Гражданский, ул. Комсомольская, ул. Школьная, ул. Дорожная, проезд Школьный, проезд 1-й Дорожный, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Заречная, ул. Луговая, проезд 2-й Дорожный, микрорайон Чистые Пруды, микрорайон Вишневый цвет).

02.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

НСТ Успех

02.06.2023 с 8-00 до 17-00

Кинельский район

с.Домашка (ул.Братьев Летовых, ул. Садовая, ул. Молодежная).

02.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Выселки (ул. Леонтьевой, проезд 1-й Садовый, проезд 2-й Садовый, проезд Пионерский, проезд 2-й Советский, ул. 2-я Луговая, проезд Советский, ул. Пионерская, ул. Коммунальная, ул. Цветочная, ул. Молодежная, ул. Жукова, проезд Новый, проезд 1-й Садовый, проезд 2-й Садовый, проезд 2-й Советский, проезд Пионерский, ул. 2-я Луговая, проезд Советский, ул. Пионерская, ул. Коммунальная, ул. Цветочная, ул. Молодежная, ул. Жукова, проезд Новый).

02.06. 2023 с 09-00 до 16-00

г. о.Чапаевск (ул. Победы, ул. Текстильщиков)

02.05.2023 с 09-00 до 15-00

Пестравский район

с. М-Овсянка (ИП Шеховцов Н.А.).

с. Идакра (ул. Центральная, ул. Школьная, пер. Милицейский)

с. Марьевка

02.06.2023 с 09-00 до 13-00

Безенчукский район

п. Ольгино (ул. Восточная, ул. Специалистов)

02.06.2023 с 8-00 до 15-00

Кошкинский район

с. Новый Колмаюр (ул.Пожарная, ул. Новая).

03.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Узюково (ул. Озерная, ул. Фрунзе, ул. Школьная).

05.06.2023 с 10-00 до 16-00

Похвистневский район

п.Ягана —Ту

05.06.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

05.06.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

п.Авангард (ул. Первомайская, ул. Садовая)

05.06.2023 с 9-00 до 16-00

Шигонский район

с. Шигоны (ул. Революционная)

05.06.2023 с 9-00 до 17-00

г. Жигулевск (ул. Крылова, Новый пер., ул. Полтавская, ул. Сызранская, ул. Ульянова, ул. Фрунзе, ул. Чапаева).

05.06.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Жемковка (ул. Победы).

с. Новая Рачейка (ул. Крестьянская, ул. Ленина, ул. Западная).

05.06.2023 с 09-00 до 15-00

Большечерниговский район

п. Шумовский (ул. Заречная)

05.06.2023 с 09-00 до 15-00

Большеглушицкий район

с. Морша (ул. Дачная)

05.06.2023 с 09-00 до 17-00

г. о.Чапаевск (ул. Крайняя, ул. Бр. Каляновых, ул. Крупской, ул. Первомайская, ул. Фурманова, ул. Нахимова, ул. Нагорная, ул. Молодогвардейская, ул. Пархоменко, пер. Пархоменко, ул. Севастопольская, ул. Осипенко)

05.06.2023 с 09-00 до 16-00

Пестравский район

с. Высокое (ул. Красноармейская)

с. Марьевка (ул. Чапаева)

05.06.2023 с 10-00 до 17-00

Красноармейский район

д. Колыбеловка (ул. ул. Сарычевых, ул. Киреевых, ул. Космическая (д\сад, ФАП), ул. Мирная)

с. Колокольцовка (ул. Пионерская)

п. Медведевский (ул. ул. Молодежная, ул. Победы)

05.06.2023 с 10-00 до 16-00

Приволжский район

с Федоровка (ул. Луговая)

05.06.2023 с 10-00 до 15-00

Исаклинский район

п. Сокский (ул.Школьная).

05.06.2023 с 8-00 до 16-00

Кошкинский район

с. Юмратка (ул.Большая, ул. Задняя).

06.06.2023 с 10-00 до 16-00

Похвистневский район

с.Ст.Аманак (ул.Шулайкина, Ленина)

06.06.2023 с 8-00 до 17-00

Кинельский район

с.Домашка (ул. Колхозная, ул. Набережная)

06.06.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

06.06.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

с.Гавриловка (ул. Рабочая)

06.06.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Жемковка (ул. Ульяновская, ул. Промысловая, ул. Октябрьская).

с. Новый Ризадей (ул. Центральная).

06.06.2023 с 9-00 до 17-00

г. Жигулевск (ул. Кооперативная)

06.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Узюково (ул. Ленина, ул. Школьная, ул. Фрунзе, ул. Чапаева, ул. ЛЗС).

06.06.2023 с 09-00 до 17-00

Безенчукский район

п. г. т. Осинки (ул. Специалистов)

06.06.2023 с 09-00 до 16-00

Пестравский район

с. Высокое (ул. Красноармейская).

с. Марьевка (ул. Чапаева)

06.06.2023 с 9-00 до 16-00

Исаклинский район

с.Убейкино

с.Пригорки

с.Ст.Шунгут

с.Н.Шунгут

с.Н.Якушкино

06.06.2023 с 9-00 до 16-00

Шенталинский район

с.Туарма

д. Ст. Афонькино

с. Салейкино

с Подлесная Андреевка

д. Баландаево (ул. Пушкина, ул. Молодежная).

с. Туарма

д. Киргизовка

с. Четырла

с. Аксаково

п.Нагорный

с. Нижний Туарма

п. Красный Яр

06.06.2023 с 9-00 до 16-00

Елховский район

с Никитинка

06.06.2023 с 10-00 до 15-00

Исаклинский район

п. Сокский (ул.Школьная).

06.06.2023 с 8-00 до 16-00

Кошкинский район

с. Юмратка (ул.Большая, ул. Задняя).

07.06.2023 с 10-00 до 17-00

Красноармейский район

п. Медведевский, (ул. Победы)

п. Любимовка (ул. Садовая (д/сад, ФАП), ул. Мира)

07.06.2023 с 09-00 до 17-00

г. о. Чапаевск (ул. Крымская, ул. Пл. Люпаева, л. Кутузова, пер. Суворовский, ул. Партизанская, ул. Песочная, ул. Жигулевская, ул. Беломорская, ул. Краснодонская, ул. Кольцевая, ул. Пятигорская, ул. Расковой, ул. Ударников, ул. Водников)

07.06.2023 с 9-00 до 16-00

Шигонский район

с. Малячкино (ул. Школьная)

07.06.2023 с 9-00 до 17-00

г. Жигулевск (ул. Куйбышева, ул. Льва Толстого, ул. Советская, ул. Степана Разина, ул. Суворова, ул. Фрунзе, ул. Школьная).

07.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Узюково (ул. ЛЗС)

07.06.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Жемковка (ул.Октябрьская).

с. Новый Ризадей (ул. Центральная).

07.06.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

07.06.2023 с 09-00 до 16-00

Пестравский район

с. Высокое (ул. Красноармейская).

с. Марьевка (ул. Чапаева, ул. Полевая)

07.06.2023 с 09-00 до 10-00

Безенчукский район

п. Ольгино (ул. Молодёжная)

07.06.2023 с 9-00 до 16-00

Шенталинский район

с.Денискино

07.06.2023 с 10-00 до 15-00

Исаклинский район

п. Сокский (ул.Школьная).

08.06.2023 с 9-00 до 16-00

Шенталинский район

с.Денискино

с.Каменка

с.Разъезд Денискино

с.Тат.Абдикеево

08.06.2023 с 10-00 до 16-00

Похвистневский район

с.Н.Ягодное (ул.Васильевская, В.Ягодинская, Центральная)

08.06.2023 с 8-00 до 17-00

Кинельский район

с.Домашка (ул. Красносамарская, ул. Дачная)

08.06.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

08.06.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

п.Авангард (ул. Октябрьская, ул. Мостовая, ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Рабочая)

08.06.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Жемковка (ул. Кооперативная, ул Набережная, ул. Школьная).

с. Новый Ризадей (ул. Центральная).

08.06.2023 с 9-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Малая Рязань (ул. Большая).

08.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Узюково (ул. Ленина, ул. Школьная).

08.06.2023 с 09-00 до 15-00

Большеглушицкий район

с. Большая Дергуновка (ул. Советская)

08.06.2023 с 09-00 до 17-00

Красноармейский район

п. Гражданский (ул. Рабочая, ул. Садовая, ул. Советская)

с. Соляниха, (ул. Шоссейная)

08.06.2023 с 09-00 до 15-00

Пестравский район

с. Высокое (пер. Буденова)

08.06.2023 с 09-00 до 12-00

Безенчукский район

п. Владимировка

08.06.2023 с 9-00 до 16-00

Кошкинский район

с. Ермаково

д. Антипкино

08.06.2023 с 10-00 до 15-00

Исаклинский район

п. Сокский (ул.Школьная).

09.06.2023 с 7-00 до 12-00

Челно-Вершинский район

пос.Покровка

09.06.2023 с 7-00 до 12-00

Челно-Вершинский район

с. Девлезеркино (ул.Советская, ул. Лесная, ул. Столярная, ул. Больничная, ул. Степная).

09.06.2023 с 10-00 до 12-00

Исаклинский район

п. Сокский (ул.Школьная).

09.06.2023 с 10-00 до 14-00

Пестравский район

с. Идакра

09.06.2023 с 10-00 до 16-00

Похвистневский район

п.Перле-Вейс

09.06.2023 с 9-00 до 15-00

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

09.06.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Жемковка (ул. Юбилейная).

с. Ерик (ул. Луговая).

09.06.2023 с 9-00 до 16-00

Шигонский район

с. Малячкино (ул. Новая)

09.06.2023 с 9-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Сосновый Солонец (ул. Куйбышева, ул. Ленинградская, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Победы, ул. Советская, ул. Чапаева).

09.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Узюково (ул. Школьная, ул. Ленина, ул. Куйбышева).

с. Выселки (ул. Озерная).

09.06.2023 с 09-00 до 15-00

Большечерниговский район

п. Шумовский (ул. Школьная)

09.06. 2023 с 09-00 до 16-00

г. о.Новокуйбышевск

п. Липяги (ул. Ульяновская)

09.06.2023 с 09-00 до 17-00

Красноармейский район

с. Красноармейское (ул. Чапаева (Военкомат) пер. Молодежный)

12.06.2023 с 9-00 до 16-00

Шигонский район

с. Малячкино (ул. Полевая)

12.06.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

13.06.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

13.06.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Ерик (ул. Луговая)

13.06.2023 с 9-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Сосновый Солонец (ул. Куйбышева, ул. Ленинградская, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Победы, ул. Советская, ул. Чапаева).

13.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Узюково (ул. Куйбышева)

13.06.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

с.Павловка (ул. Советская)

13.06.2023 с 09-00 до 15-00

Большечерниговский район

с. Благодатовка (ул. Центральная, ул. Шоссейная, ул. Набережная, ул. Костеловской, ул. Зеленая, ООО "Волна")

13.06.2023 с 09-00 до 15-00

Большеглушицкий район

п. Среднедольск (ул. Молодёжная)

13.06.2023 с 09-00 до 17-00

г. о.Чапаевск (ул. Крымская, ул. Складская, ул. Пл. Люпаева, ул. Кутузова, ул. Мельничная, ул. Чапаевское лесничество)

13.06.2023 с 10-00 до 16-00

Пестравский район

с. Марьевка (ул. Ленина)

13.06.2023 с 09-00 до 12-00

Безенчукский район

п. Новонатальино

13.06.2023 с 10-00 до 17-00

Красноармейский район

п. Новая Вязовка (ул. Самарская (мастерские, склады, столовая)

13.06.2023 с 9-00 до 16-00

Исаклинский район

с.Два Ключа

13.06.2023 с 8-00 до 16-00

Челно-Вершинский район

с. Зубовка (ул. Пугачевско-Крестьянская, ул. Ворошиловская).

13.06.2023 с 9-00 до 16-00

Кошкинский район

с. Грачевка

13.06.2023 с 7-00 до 16-00

Челно-Вершинский район

с. Раздолье (ул.Заречная).

14.06.2023 с 8-00 до 16-00

Кошкинский район

с. Юмратка (ул.Большая, ул. Задняя).

14.06.2023 с 9-00 до 16-00

Кошкинский район

с. Б. Романовка

с. М. Романовка

д. Починовка

14.06.2023 с 8-00 до 16-00

Челно-Вершинский район

с. Зубовка (ул. Чапаевская, ул. Фрунзе, ул. Советская).

с. Красный строитель

с. Красная горка

с. Безводовка

14.05.2023 с 10-00 до 16-00

Приволжский район

с Приволжье (пер Специалистов, ул Мелиоративная, Строителей, 30 лет Победы, 70 лет Октября, пер Солнечный, ул Аксакова, 50 лет Октября, Дорожная, Дачная, Лермонтова, Больничная. Аэродромная, Шоссейная, Ул Космонавтов, Больничная, Парковая, Мира, Волжская, РТС, пер Северный.)

14.06.2023 с 10-00 до 17-00

Красноармейский район

с. Каменный Брод

с. Дергачи

с. В. Гай

14.06.2023 с 09-00 до 11-00

Безенчукский район

п. Песочное

14.06.2023 с 10-00 до 16-00

Пестравский район

с. Марьевка (ул. Ленина)

с. Высокое (ул. Телегравная, Школа)

14.06. 2023 с 09-00 до 17-00

г. о.Новокуйбышевск

п. Липяги (ул. Ульяновская, ул. Майская, ул. Набережная, ул. Вольская, ул. Московская,

ул. Грозненская, ул. Жигулевская, ул. Фурманова, ул. Лесная, ул. Балашовская,

ул. Сызранская, ул. Трудовая, ул. Задорожная, ул. Красносельская, ул. Поселковая

ул. Чебоксарская)

14.06.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Ерик (ул. Луговая).

14.06.2023 с 9-00 до 16-00

Шигонский район

с. Малячкино (ул. Набережная).

14.06.2023 с 9-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Сосновый Солонец (ул. Куйбышева, ул. Ленинградская, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Победы, ул. Советская, ул. Чапаева).

14.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Узюково (ул. Лесная)

14.06.2023 с 10-00 до 16-00

Похвистневский район

с.Ст.Аманак (ул. Мичурина, Первомайская, Вотлашова, Шулайкина)

14.06.2023 с 8-00 до 17-00

Нефтегорский район

с.Верхняя Домашка (ул.Полевая, ул. Главная, пер. Школьный)

14.06.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

14.06.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

с.Гавриловка (ул. Льва Толстого)

15.06.2023 с 10-00 до 17-00

Сергиевский район

с.Сергиевск (ул.Степная, ул. Северная).

15.06.2023 с 9-00 до 16-00

Кошкинский район

с. Андреевка

с. Ерандаево

15.06.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Варламово (ул. Советская, ул. Строителей, ул. Кооперативная, ул. Пригородная).

15.06.2023 с 9-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Сосновый Солонец (ул. Куйбышева, ул. Ленинградская, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Победы, ул. Советская, ул. Чапаева).

15.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Узюково (ул. Северная)

15.06.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

15.06.2023 с 09-00 до 17-00

г. о. Новокуйбышевск

п. Липяги (ул. Полевая, ул. Вольская, пер. Дорожный, пер. Бакинский, пер. Новый, ул. Ульяновская, ул. Набережная)

15.06.2023 с 10-00 до 16-00

Пестравский район

с. Марьевка (ул. Ленина)

с. Высокое (ул. Телегравная, Школа)

15.06.2023 с 09-00 до 15-00

Безенчукский район

п. Александровка (ул. Степная)

16.06.2023 с 09-00 до 15-00

Безенчукский район

п. Потуловка (ул. Центральная)

16.06.2023 с 10-00 до 14-00

Пестравский район

с. Кр. поляна

с. Высокое (ул. Телегравная, Школа)

16.06.2023 с 09-00 до 16-00

г. о. Чапаевск (гаражный массив)

г. о. Новокуйбышевск, с. Горки

16.06.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

п.Авангард (ул. Луговая)

16.06.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Благодаровка (ул.Молодежная)

16.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Узюково (ул. Ленина, ул. Куйбышева, ул. Банная, ул. Северная, ул. Полевая, ул. Молодежная).

16.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

СНТ Зеленая даль

16.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Нижнее Санчелеево (ул. Северная, ул. Советская, ул. Красноармейская, ул. Комсомольская, ул. Придорожная, ул. Бузыцкова, ул. Вишневая, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Лесная, ул. Специалистов, ул. Ефросинина, ул. Кудашева, ул. Озерная, ул. Молодежная, ул. Восточная, ул. Заречная, ул. Спортивная).

п. Новая Васильевка

16.06.2023 с 9-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Сосновый Солонец (ул. Куйбышева, ул. Ленинградская, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Победы, ул. Советская, ул. Чапаева).

16.06.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Кошелевка (ул. Мира, ул. Советская, пер. Южный, ул. Школьная).

16.06.2023 с 9-00 до 16-00

Шигонский район

с. Малячкино (ул. Советская).

16.06.2023 с 10-00 до 16-00

Похвистневский район

с.Б.Ега (ул.Лесная)

18.06.2023 с 10-00 до 16-00

Похвистневский район

с.Ст.Мансуркино

19.06.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

с.Антоновка (ул. Первомайская, ул. Лесная, ул. Нефтянников)

19.06.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Варламово (ул. Специалистов, ул. Зеленая, ул. Советская).

с. Кошелевка (ул. Чехова, пер. Северный).

19.06.2023 с 9-00 до 16-00

Шигонский район

с. Малячкино (ул. Луговая).

19.06.2023 с 9-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Большая Рязань (ул. Коммунальная, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Трудовая).

19.06.2023 с 9-00 до 17-00

Волжский район

с. Выползово (ул. Пролетарская).

с. Торновое (ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Некрасовская, ул. Ново-Садовая, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская).

с. Новинки (ул. Озерная, ул. Полевая, ул. Центральная).

с. Шелехметь (ул. Горная, ул. Дачная, ул. Озерная, ул. Шоссейная).

19.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Узюково (ул. Шоссейная)

19.06.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Б.Алдаркино (ул.Молодежная)

19.06.2023 с 09-00 до 15-00

Безенчукский район

п. Потуловка (ул Северная)

19.06.2023 с 10-00 до 17-00

Красноармейский район

п. Кочетковский (ул. Главная ул. Школьная, ул. Садовая ООО "Стоик", склады ООО "Волгарь")

19.06.2023 с 10-00 до 16-00

Пестравский район

с. Высокое (ул. Строителей. ул. Лесная)

с. Кр. поляна (ул. Советская)

19.06.2023 с 09-00 до 17-00

Красноармейский район

с. Кр. Ивановка (ул. Центральная, ул. Школьная, пер. Рабочий, пер. Почтовый, ул. Молодежная)

19.06.2023 с 09-00 до 15-00

Большеглушицкий район

п. Среднедольск (ул. Полевая)

19.06.2023 с 09-00 до 15-00

Большечерниговский район

п. Малая Черниговка (ул. Степная)

19.06.2023 с 9-00 до 16-00

Елховский район

с. Зорьки

с. Знаменка

с. Троицкое

с. Владимировка

19.06.2023 с 10-00 до 17-00

Сергиевский район

с.Сергиевск (ул.Чапаева, ул. Северная)

20.06.2023 с 09-00 до 15-00

Большечерниговский район

п. Восточный (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Рабочая, ул. Набережная, Школа, Д/сад, РТПЦ)

20.06.2023 с 09-00 до 17-00

Безенчукский район

ст. Звезда (ул. Мелиораторов, ул. Садовая, ул. Первомайская, ул. Советская,

ул. Кооперативная)

20.06.2023 с 10-00 до 16-00

Пестравский район

с. Высокое (ул. Строителей. ул. Лесная)

с. Кр. поляна (ул. Советская)

20.06.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Б.Алдаркино (ул.Молодежная)

20.06.2023 с 9-00 до 17-00

Волжский район

с. Шелехметь (ул. Горная, ул. Дачная, ул. Озерная, ул. Шоссейная).

с. Новинки (ул. Озерная, ул. Полевая, ул. Центральная).

с. Торновое (ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Некрасовская, ул. Ново-Садовая, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская).

с. Выползово (ул. Пролетарская).

с. Большая Рязань (ул. Коммунальная, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Трудовая).

20.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Узюково (ул. Рылеева, ул. Пушкина, ул. Центральная).

с. Выселки (ул. Озерная, ул. Мира, ул. Победы, проезд Гражданский, ул. Комсомольская, ул. Школьная, ул. Дорожная, проезд Школьный, проезд 1-й Дорожный, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Заречная, ул. Луговая, проезд 2-й Дорожный, микрорайон Чистые Пруды, микрорайон Вишневый цвет, ул. Леонтьевой).

с. Нижнее Санчелеево (ул. Северная, ул. Советская, ул. Красноармейская, ул. Комсомольская, ул. Придорожная, ул. Бузыцкова, ул. Вишневая, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Лесная, ул. Специалистов, ул. Ефросинина, ул. Кудашева, ул. Озерная, ул. Молодежная, ул. Восточная, ул. Заречная, ул. Спортивная).

п. Новая Васильевка (полностью).

20.06.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Варламово (ул. Специалистов, ул. Зеленая, ул. Советская).

с. Кошелевка (ул. Школьная).

20.06.2023 с 8-00 до 17-00

Нефтегорский район

с.Верхняя Домашка (ул.Главная)

20.06.2023 с 10-00 до 16-00

Кинель-Черкасский район

с.Березняки (ул.Набережная, Советская, Первомайская, Октябрьская)

20.06.2023 с 10-00 до 16-00

Приволжский район

п. Новоспасский (ул. Елизарова, Магистральная, Суркова)

20.06.2023 с 9-00 до 16-00

Кошкинский район

с.Ермаково

д.Антипкино

20.06.2023 с 10-00 до 15-00

Исаклинский район

п. Малое Микушкино (ул.Октябрьская, ул. Первомайская).

20.06.2023 с 8-00 до 16-00

Кошкинский район

с. Шпановка

п. Графский

21.06.2023 с 09-00 до 15-00

Большечерниговский район

д. Утекаево (ул. Степная, ул. Речная, ул. Садовая, ул. Рабочая, ул. Набережная)

21.06.2023 с 09-00 до 17-00

Красноармейский район

п. Богусский

Безенчукский район

ст. Звезда (ул. Садовая, ул. Первомайская)

21.06.2023 с 10-00 до 16-00

Пестравский район

с. Высокое (ул. Строителей. ул. Лесная)

с. Кр. поляна (ул. Советская)

21.06.2023 с 09-00 до 15-00

Безенчукский район

п. Потуловка (ул. Майтужная)

21.06.2023 с 10-00 до 16-00

Похвистневский район

c.Б.Ега (ул.Лесная)

с.Ст.Аманак (ул.Ленина, Садовая, Крестьянская, Аманакская, Центральная, Приречная)

21.06.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Варламово (ул. Юбилейная, ул. Ленина).

21.06.2023 с 9-00 до 16-00

Шигонский район

с. Малячкино (пер. Сельский).

21.06.2023 с 9-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Большая Рязань (ул. Коммунальная, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Трудовая).

21.06.2023 с 9-00 до 17-00

Волжский район

с. Выползово (ул. Пролетарская).

с. Новинки (ул. Озерная, ул. Полевая, ул. Центральная).

с. Торновое (ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Некрасовская, ул. Ново-Садовая, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская).

с. Шелехметь (ул. Горная, ул. Дачная, ул. Озерная, ул. Шоссейная).

21.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Узюково (ул. Колхозная).

21.06.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Б.Алдаркино (ул.Молодежная)

21.06.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

п.Авангард (ул.Черемушки, ул. Придорожная)

21.06.2023 с 9-00 до 16-00

Елховский район

п. Зеленогорский

21.06.2023 с 10-00 до 15-00

Исаклинский район

п. Малое Микушкино (ул.Октябрьская, ул. Первомайская).

21.06.2023 с 8-00 до 16-00

Кошкинский район

с. Шпановка

п. Графский

22.06.2023 с 8-00 до 16-00

Кошкинский район

с. Шпановка

п. Графский

22.06.2023 с 9-00 до 15-00

Борский район

с.Б.Алдаркино (ул.Молодежная)

22.06.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Кошелевка (ул. Новая, ул. Тихая, ул. Спортивная).

22.06.2023 с 9-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Большая Рязань (ул. Коммунальная, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Трудовая).

22.06.2023 с 9-00 до 17-00

Волжский район

с. Выползово (ул. Пролетарская).

с. Торновое (ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Некрасовская, ул. Ново-Садовая, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская).

с. Шелехметь (ул. Горная, ул. Дачная, ул. Озерная, ул. Шоссейная).

с. Новинки (ул. Озерная, ул. Полевая, ул. Центральная).

22.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Узюково (ул. Колхозная, ул. Центральная, ул. Жукова, ул. Победы, ул. Придорожная).

22.06.2023 с 10-00 до 16-00

Похвистневский район

с.М.Ибряйкино (Школьная)

22.06.2023 с 09-00 до 15-00

Большеглушицкий район

с. Малая-Глушица (ул. Садовая)

22.06. 2023 с 09-00 до 17-00

Безенчукский район

ст. Звезда (ул. Пионерская)

22.06.2023 с 10-00 до 16-00

Пестравский район

с. Майское

22.06.2023 с 10-00 до 16-00

Приволжский район

с Обшаровка (ул. Братьев Равенства, Горная)

22.06.2023 с 9-00 до 16-00

Исаклинский район

с.Исаклы

с.Н.Байтермиш

с.Багряш

23.06.2023 с 10-00 до 17-00

Сергиевский район

с.Боровка (ул.Луговая, ул. Юбилейная, ул. Ново-Садовая, ул. переулок Молодежный).

23.06.2023 с 10-00 до 17-00

Красноармейский район

п. Софинский (ул. Молодёжная)

23.06.2023 с 10-00 до 16-00

Приволжский район

с Обшаровка (ул. Волжская, Глотова)

23.06.2023 с 09-00 до 16-00

Красноармейский район

ДНТ Новые Сады

23.06.2023 с 10-00 до 16-00

Пестравский район

с. Мосты (ЖКХ Пестравское, ИП Валочкин)

23.06.2023 с 10-00 до 16-00

Кинель-Черкасский район

п.Заовражный (ул.Центральная)

23.06.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Б.Алдаркино (ул.Молодежная)

23.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Лопатино (ул. Полевая, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Мира, ул. Садовая).

23.06.2023 с 9-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Большая Рязань (ул. Коммунальная, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Трудовая).

23.06.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Петровка (ул. Дачная)

23.06.2023 с 9-00 до 16-00

Шигонский район

с. Малячкино (ул. Береговая)

23.06.2023 с 9-00 до 17-00

Волжский район

с. Выползово (ул. Пролетарская).

с. Новинки (ул. Озерная, ул. Полевая, ул. Центральная).

с. Торновое (ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Некрасовская, ул. Ново-Садовая, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская).

с. Шелехметь (ул. Горная, ул. Дачная, ул. Озерная, ул. Шоссейная).

23.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Узюково (ул. Шоссейная).

26.06.2023 с 09-00 до 15-00

Большеглушицкий район

с. Малая-Глушица (ул. Гражданская)

26.06.2023 с 10-00 до 16-00

Приволжский район

с Обшаровка (ул. Школьная. 8-го Марта, Сиреневая.)

26.06.2023 с 10-00 до 16-00

Похвистневский район

с.М.Ибряйкино

Кинель-Черкасский район

с.Березняки (ул.Набережная)

26.06.2023 с 8-00 до 17-00

Нефтегорский район

с.Семеновка (ул.Специалистов)

26.06.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Радужное (ул. Заречная).

26.06.2023 с 9-00 до 16-00

Шигонский район

с. Малячкино (ул. Кирова).

26.06.2023 с 9-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Большая Рязань (ул. Коммунальная, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Трудовая).

26.06.2023 с 9-00 до 17-00

Волжский район

с. Выползово (ул. Пролетарская).

с. Новинки (ул. Озерная, ул. Полевая, ул. Центральная).

с. Торновое (ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Некрасовская, ул. Ново-Садовая, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская).

с. Шелехметь (ул. Горная, ул. Дачная, ул. Озерная, ул. Шоссейная).

26.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Узюково (ул. Шоссейная)

26.06.2023 с 9-00 до 16-00

Борский район

с.Б.Алдаркино (ул.Молодежная)

26.06.2023 с 8-00 до 16-00

Кошкинский район

с. Кошки (ул.Речная).

27.06.2023 с 8-00 до 16-00

Кошкинский район

д. Левый Салаван

27.06.2023 с 10-00 до 16-00

Камышлинский район

с. Русский Байтуган

с. Чувашский Байтуган

с. Татарский Байтуган

п. Бузбаш

с. Камышла (ул. Победы).

27.06.2023 с 9-00 до 15-00

Борский район

с.Б.Алдаркино (ул.Молодежная)

27.06.2023 с 10-00 до 17-00

Алексеевский район

п.Авангард (ул.Придорожная)

27.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Верхнее Санчелеево (ул. Кооперативная, ул. Чапаева, ул. Макарова, ул. Вечканова, ул. Ведяшева, ул. Советская, ул. Луговая, ул. Полевая, ул. Мира, ул. Челюскина).

27.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

СНТ Озерное

27.06.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Западная, ул. Юбилейная, ул. Пионерская, ул. Дачная, ул. Весенняяя, ул. Садовая, ул. Механизаторов, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Зеленая, пер. Цветочный, ул. Лесная, ул. Кооперативная, ул. Клубная, ул. Родниковая. ул. Склонная.).

с. Майоровский (ул. Дачная, ул. Лесная, ул. Заречная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Новостроящаяся).

27.06.2023 с 10-00 до 17-00

Красноармейский район

д. Александровка

п. Кировский

с. Колокольцовка

д. Сытовка

п. Медведевский

д. Колыбеловка

27.06.2023 с 9-00 до 16-00

Челно-Вершинский район

с. Челно-Вершины

27.06.2023 с 9-00 до 16-00

Красноярский район

с.Лебяжинка

с.Моршанка

с.Св.Ключ

27.06.2023 с 9-00 до 16-00

Кошкинский район

с.Грачевка

28.06.2023 с 8-00 до 16-00

Челно-Вершинский район

с. Красный строитель

с. Красная горка

с. Безводовка

с. Зубовка

28.06.2023 с 9-0 до 16-00

Красноярский район

п.Конезавод

с.Калмыковка

п.Лужки

с.Потаповка

с.Лопатино

28.06.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Западная, ул. Юбилейная, ул. Пионерская, ул. Дачная, ул. Весенняяя, ул. Садовая, ул. Механизаторов, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Зеленая, пер. Цветочный, ул. Лесная, ул. Кооперативная, ул. Клубная, ул. Родниковая. ул. Склонная.).

с. Майоровский (ул. Дачная, ул. Лесная, ул. Заречная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Новостроящаяся.).

28.06.2023 с 9-00 до 16-00

Шигонский район

с. Малячкино (ул. Поперечная).

28.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Лопатино (ул. Полевая, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Мира, ул. Садовая).

с. Ташелка (ул. Менжинского, ул. Набережная).

поселок Менжинский (переулок Степной, ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Лесная, ул. Ульяновская, ул. Луговая, ул. Березовая, ул. Полевая).

с. Верхнее Санчелеево (ул. Полевая, ул. Южная, ул. Пирогова, ул. Пушкина, ул. Северная).

с. Нижнее Санчелеево (ул. Горького, ул. Чапаева, ул. Бузыцкова, ул. Красноармейская, ул. Советская, ул. Северная, ул. Восточная, ул. Заречная, микрорайон Сад).

28.06.2023 с 10-00 до 16-00

Похвистневский район

п.Ясная Поляна

с.Староганькино (ул.Школьная, Центральная, Набережная)

28.06.2023 с 8-00 до 17-00

Волжский район

с.Спиридоновка (ул.Садовая)

29.06.2023 с 8-00 до 16-00

Челно-Вершинский район

с. Красный строитель

с. Красная горка

с. Безводовка

с. Зубовка

29.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Верхнее Санчелеево (ул. Кооперативная, ул. Чапаева, ул. Макарова, ул. Вечканова, ул. Ведяшева, ул. Советская, ул. Луговая, ул. Полевая, ул. Мира, ул. Челюскина).

29.06.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Западная, ул. Юбилейная, ул. Пионерская, ул. Дачная, ул. Весенняяя, ул. Садовая, ул. Механизаторов, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Зеленая, пер. Цветочный, ул. Лесная, ул. Кооперативная, ул. Клубная, ул. Родниковая. ул. Склонная.).

с. Майоровский (ул. Дачная, ул. Лесная, ул. Заречная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Новостроящаяся).

29.06.2023 с 9-00 до 17-00

Волжский район

с. Рождествено (ул. Советская)

29.06.2023 с 10-00 до 16-00

Похвистневский район

с.Б.Ега (ул.Центральная, Нагорная)

30.06.2023 с 09-00 до 16-00

Хворостянский район

п. Высотино (ул. Носырева, ул. Садовая, ул. Лесная).

с. Новотулка (ул. Льва Толстого, ул. Степная)

п. Масленниково (ул. Интернациональная, ул. Октябрьская)

30.06.2023 с 9-00 до 1700

Волжский район

с. Рождествено (ул. Советская).

30.06.2023 с 8-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Ташелка (ул. Менжинского).

п. Менжинский (переулок Степной, ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Лесная, ул. Ульяновская, ул. Луговая, ул. Березовая, ул. Полевая).

с. Верхнее Санчелеево (ул. Полевая, ул. Южная, ул. Пирогова, ул. Пушкина, ул. Северная).

с. Нижнее Санчелеево (ул. Горького, ул. Чапаева, ул. Бузыцкова, ул. Красноармейская, ул. Советская, ул. Северная, ул. Восточная, ул. Заречная, микрорайон Сад).

ТСН Вишняки

30.06.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Западная, ул. Юбилейная, ул. Пионерская, ул. Дачная, ул. Весенняяя, ул. Садовая, ул. Механизаторов, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Зеленая, ул. Цветочная, ул. Лесная, ул. Кооперативная, ул. Клубная, ул. Родниковая. ул. Склонная.).

с. Майоровский (ул. Дачная, ул. Лесная, ул. Заречная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Новостроящаяся.).

30.06.2023 с 9-00 до 16-00

Шигонский район

с. Малячкино (ул. Коммунаров).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.