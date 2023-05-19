На Волге у Тольятти сгорел катер

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В четверг, 18 мая, в 18:10, загорелся катер Glastron 175. Он находился на лодочной станции в мкр. Федоровка в Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.