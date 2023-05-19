В Самарской области назвали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо"

Конкурс-фестиваль юных инспекторов движения "Безопасное колесо", ставший уже традиционным для Самарского региона, организаторы проводят в рамках партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги". В этом году в нем приняли участие 156 школьников.

Программа конкурсных дней насыщена до предела: экзамен по правилам дорожного движения, умение оказывать первую медицинскую помощь, -это теория. На практике юные инспекторы показывают экспертам навыки управления велосипедом в автогородке, проходят на байках через полосу препятствий, сообща решают тесты по безопасному пути домой. В заключение программы один из самых любимых конкурсов - творческий.

Побороться за звание лучших инспекторов дорожного движения приехали 156 участников в возрасте от 10 до 12 лет в составе 39 команд из районов и городов Самарской области.

"Чтобы стать участником этого конкурса, пришлось основательно подготовиться. Мне нравится здесь особенно творческая номинация и возможность показать свои навыки в управлении велосипедом. Конечно, главное, это то, что я знаю правила дорожного движения, и понимаю, как важно их соблюдать", - рассказал участник команды из школы № 9 города Жигулевска.

На открытии участников фестиваля приветствовали начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов и руководитель Центрального управления Министерства образования и науки Самарской области Александр Двирник.

Торжественное награждение конкурсантов прошло 18 мая в оздоровительном комплексе "Берёзка" Ставропольского района. Сертификаты участников, призы и подарки победителям вручил координатор проекта "Единой России" "Безопасные дороги" в Самарской области Алексей Степанов.

"Ребята активно участвуют в конкурсных программах, приобретают новые знакомства, но, главное, они формируют жизненно важные навыки, которые помогут школьникам стать полноправными, сознательными и думающими участниками дорожного движения", - подчеркнул Алексей Степанов.

Второе и третье места поделили между собой учреждение дополнительного образования "Планета" из Тольятти и команда школы № 9 из Жигулевска. Команда школы № 58 из Тольятти заняла первое место и будет представлять Самарскую область на всероссийском этапе конкурса "Безопасное колесо".