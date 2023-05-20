В Тольятти пожарные спасли трех человек при тушении квартиры

В субботу, 20 мая, примерно в 0:22 произошел пожар в доме 13 на Московском проспекте в Автозаводском районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По адресу горели домашние вещи в квартире на площади 15 кв. метров.

На борьбу с огнем были направлены 26 человек, в том числе пять звеньев газодымозащитной службы. Пожар удалось ликвидировать в 0:42.

В региональном управлении МЧС России отметили, что во время тушения пожарные спасли трех человек.

Данных о пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.