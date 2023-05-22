В Самаре подвели итоги программы Финтех Хаба Банка среди студентов

18 мая в Самаре подвели итоги образовательной программы Финтех Хаба Банка России. Из двух тысяч заявок со всей страны первый этап прошли 800 человек, а второй — 21. Участниками стали студенты из Самары, Екатеринбурга, Уфы, Москвы.
После прохождения двух этапов программы студентов разделили на команды. На протяжении трех недель участники второго этапа исследовали и анализировали потребности разных сегментов финансовых услуг. Студентам помогали их наставники — опытные специалисты, работающие в этой сфере.
18 мая на площадке "Точка кипения" Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) финалисты программы презентовали свои проекты. После выступлений члены жюри подвели итоги и определили победителей.
Первое место заняла команда СГЭУ и Уральского государственного экономического университета. Ребята работали над проектом "Мир займов" — сервис финансовых займов, позволяющего установить эффективное взаимодействие должника и кредитора.
Студент СГЭУ Дмитрий Александров, чья команда заняла первое место, поделился своими впечатлениями: "Сегодня мы презентовали инновационный проект и мы планируем в дальнейшем его развивать. В жизни каждого из нас случались моменты, когда мы даем друг другу в долг и получаем эти деньги назад. Наш сервис позволит вернуть свои финансы и сохранить дружеские отношения между участниками займа".
"Мы проводим образовательные программы в области финансовых технологий, инноваций в платежах и финансовой кибербезопасности уже больше двух лет. Также мы рассматриваем возможность делать такие проекты регулярно в других регионах. В Самаре апробировали этот формат, и он получился удачным, — сказал руководитель Финтех Хаба Банка России Григорий Гашников. — Мы поддерживаем все проекты наших выпускников, ищем возможности их развития, стараемся представить на различных конференциях и конкурсах, которые проводит Банк России или наши партнеры. Мы заинтересованы в том, чтобы ребята трудоустраивались на финансовый рынок, обогащали его своими финансовыми компетенциями".
Работа над проектами продолжится. Идеи участников получат дальнейшее развитие и будут презентованы на масштабных финтех-конференциях, организуемых Банком России и участниками финансового рынка.
"Уникальность этой программы в том, что об инновациях рассказывали практикующие специалисты, принявшие участие в создании платежной системы Банка России и платежной системы "Мир", а также стоявшие у истоков Системы быстрых платежей. У студентов была возможность пообщаться с экспертами высокого уровня, вооружиться необходимыми навыками и вместе придумать технологии, которые будут полезны обществу и удобны в использовании. Платежные сервисы широко применяются и повышают качество нашей жизни, позволяя совершать все необходимые финансовые операции в дистанционной форме", — отметила управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.