В Самаре подвели итоги программы Финтех Хаба Банка среди студентов

18 мая в Самаре подвели итоги образовательной программы Финтех Хаба Банка России. Из двух тысяч заявок со всей страны первый этап прошли 800 человек, а второй — 21. Участниками стали студенты из Самары, Екатеринбурга, Уфы, Москвы.

После прохождения двух этапов программы студентов разделили на команды. На протяжении трех недель участники второго этапа исследовали и анализировали потребности разных сегментов финансовых услуг. Студентам помогали их наставники — опытные специалисты, работающие в этой сфере.

18 мая на площадке "Точка кипения" Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) финалисты программы презентовали свои проекты. После выступлений члены жюри подвели итоги и определили победителей.

Первое место заняла команда СГЭУ и Уральского государственного экономического университета. Ребята работали над проектом "Мир займов" — сервис финансовых займов, позволяющего установить эффективное взаимодействие должника и кредитора.

Студент СГЭУ Дмитрий Александров, чья команда заняла первое место, поделился своими впечатлениями: "Сегодня мы презентовали инновационный проект и мы планируем в дальнейшем его развивать. В жизни каждого из нас случались моменты, когда мы даем друг другу в долг и получаем эти деньги назад. Наш сервис позволит вернуть свои финансы и сохранить дружеские отношения между участниками займа".

"Мы проводим образовательные программы в области финансовых технологий, инноваций в платежах и финансовой кибербезопасности уже больше двух лет. Также мы рассматриваем возможность делать такие проекты регулярно в других регионах. В Самаре апробировали этот формат, и он получился удачным, — сказал руководитель Финтех Хаба Банка России Григорий Гашников. — Мы поддерживаем все проекты наших выпускников, ищем возможности их развития, стараемся представить на различных конференциях и конкурсах, которые проводит Банк России или наши партнеры. Мы заинтересованы в том, чтобы ребята трудоустраивались на финансовый рынок, обогащали его своими финансовыми компетенциями".

Работа над проектами продолжится. Идеи участников получат дальнейшее развитие и будут презентованы на масштабных финтех-конференциях, организуемых Банком России и участниками финансового рынка.

"Уникальность этой программы в том, что об инновациях рассказывали практикующие специалисты, принявшие участие в создании платежной системы Банка России и платежной системы "Мир", а также стоявшие у истоков Системы быстрых платежей. У студентов была возможность пообщаться с экспертами высокого уровня, вооружиться необходимыми навыками и вместе придумать технологии, которые будут полезны обществу и удобны в использовании. Платежные сервисы широко применяются и повышают качество нашей жизни, позволяя совершать все необходимые финансовые операции в дистанционной форме", — отметила управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.