В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение транспорта

В Самаре вводится временное ограничение движения транспорта в связи с проведением спортивных мероприятий по велоспорту.
Так, на территории города будет временно ограничено движение транспорта по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор, по Проезду № 2, по ул. Дальней от ул. Арена 2018 — на участке протяженностью 500 метров в следующие периоды:
— с 08:00 до 16: 00 25 мая;
— с 09:00 до 13:00 7 июня;
— с 08:00 до 16:00 25 июня;
— с 08:00 до 16:00 17 июля;
— с 08:00 до 16:00 18 июля.
Кроме того, на вышеуказанных участках улично-дорожной сети временно запрещаются остановка и (или) стоянка транспортных средств.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.