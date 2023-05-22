В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение транспорта

В Самаре вводится временное ограничение движения транспорта в связи с проведением спортивных мероприятий по велоспорту.

Так, на территории города будет временно ограничено движение транспорта по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор, по Проезду № 2, по ул. Дальней от ул. Арена 2018 — на участке протяженностью 500 метров в следующие периоды:



— с 08:00 до 16: 00 25 мая;

— с 09:00 до 13:00 7 июня;

— с 08:00 до 16:00 25 июня;

— с 08:00 до 16:00 17 июля;

— с 08:00 до 16:00 18 июля.

Кроме того, на вышеуказанных участках улично-дорожной сети временно запрещаются остановка и (или) стоянка транспортных средств.