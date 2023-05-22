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ЖКХ и благоустройство Общество

Жители ЖК "Экодолье" пожаловались депутату Госдумы на "коммунальный беспредел"

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Владельцы коттеджей в "Экодолье" в Красноярском районе просят помощи у депутата Госдумы РФ Владимира Кошелева. Парламентария призывают разобраться в коммунальной истории.

Фото: flickr.com

"Застройщик в "Экодолье" продал втихаря системы снабжения водой и канализации частному лицу по фамилии Дементьев. А тот их сдал в аренду ООО "ЭКОС-С". В итоге нам стали выставлять счета — из расчета на четверых человек для каждого дома. Хотя у меня, например, мама живет одна", — рассказывает один из активистов Дмитрий.

По словам Дмитрия, после попыток разобраться, владельцы коттеджей получили ответ: принесите все документы. Документы предоставили, в том числе договора купли-продажи, где указано, что канализация и вода проведены в дом. А арендатор сетей стал утверждать, что подключения у всех самовольные, поэтому платить все должны по нормативу.

Как пишет самарский блогер Дмитрий Котуков, в ЖК "Экодолье" живут около 1500 человек.

"Много пенсионеров, многодетных, есть семьи участников СВО. То что на каждую семью пытаются повесить долг в 300-400 тыс. — это верх наглости", — рассуждает блогер.

Как говорят активисты, сейчас договоры с ними не заключают, требуя оплатить долг.

В ООО "ЭКОС-С" дозвониться не удалось — срабатывал автоответчик. Мы обратились к пресс-секретарю Владимира Кошелева Каролине Рябинкиной, но она пока не прокомментировала, будет ли реакция парламентария.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "ЭКОС-С" создано в 2004 г. и зарегистрировано в Самаре на ул. Авроры, д. 191. Директором и владельцем компании с февраля 2021 г. выступает Георгий Куликов. В 2022 г. компания, показывавшая до этого нулевые обороты, выручила 27,5 млн руб. и показала убыток в 1 млн рублей.


Застройщиком ЖК выступало ООО "Экодолье Самара - специализированный застройщик", учрежденное в 2011 году. Ее владельцем выступал кипрский офшор "Тресолия лимитед", на смену которому в январе 2021 г. пришел другой - "Рустело инвестментс лимитед". В июне 2021 г. компания-застройщик была ликвидирована, через присоединение к другому юрлицу. За эти годы ее выручка составила 1,6 млрд рублей. Управляющей компаний выступало ООО "Экодолье девелопмент - специализированный застройщик", в начале этого года также запустившее процесс ликвидации.

Сайт группы компании "Экодолье" сейчас ведет на проект "Экодолье Оренбург". На нем в числе реализованных проектов также указываются "Экодолье Шолохово" в Подмосковье, "Экодолье Обнинск" и "Экодолье Екатеринбург".

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Последние комментарии

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

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