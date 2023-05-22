Жители ЖК "Экодолье" пожаловались депутату Госдумы на "коммунальный беспредел"

Владельцы коттеджей в "Экодолье" в Красноярском районе просят помощи у депутата Госдумы РФ Владимира Кошелева. Парламентария призывают разобраться в коммунальной истории.

"Застройщик в "Экодолье" продал втихаря системы снабжения водой и канализации частному лицу по фамилии Дементьев. А тот их сдал в аренду ООО "ЭКОС-С". В итоге нам стали выставлять счета — из расчета на четверых человек для каждого дома. Хотя у меня, например, мама живет одна", — рассказывает один из активистов Дмитрий.

По словам Дмитрия, после попыток разобраться, владельцы коттеджей получили ответ: принесите все документы. Документы предоставили, в том числе договора купли-продажи, где указано, что канализация и вода проведены в дом. А арендатор сетей стал утверждать, что подключения у всех самовольные, поэтому платить все должны по нормативу.

Как пишет самарский блогер Дмитрий Котуков, в ЖК "Экодолье" живут около 1500 человек.

"Много пенсионеров, многодетных, есть семьи участников СВО. То что на каждую семью пытаются повесить долг в 300-400 тыс. — это верх наглости", — рассуждает блогер.

Как говорят активисты, сейчас договоры с ними не заключают, требуя оплатить долг.

В ООО "ЭКОС-С" дозвониться не удалось — срабатывал автоответчик. Мы обратились к пресс-секретарю Владимира Кошелева Каролине Рябинкиной, но она пока не прокомментировала, будет ли реакция парламентария.