Жители ЖК "Экодолье" пожаловались депутату Госдумы на "коммунальный беспредел"

Владельцы коттеджей в "Экодолье" в Красноярском районе просят помощи у депутата Госдумы РФ Владимира Кошелева. Парламентария призывают разобраться в коммунальной истории.
"Застройщик в "Экодолье" продал втихаря системы снабжения водой и канализации частному лицу по фамилии Дементьев. А тот их сдал в аренду ООО "ЭКОС-С". В итоге нам стали выставлять счета — из расчета на четверых человек для каждого дома. Хотя у меня, например, мама живет одна", — рассказывает один из активистов Дмитрий.
По словам Дмитрия, после попыток разобраться, владельцы коттеджей получили ответ: принесите все документы. Документы предоставили, в том числе договора купли-продажи, где указано, что канализация и вода проведены в дом. А арендатор сетей стал утверждать, что подключения у всех самовольные, поэтому платить все должны по нормативу.
Как пишет самарский блогер Дмитрий Котуков, в ЖК "Экодолье" живут около 1500 человек.
"Много пенсионеров, многодетных, есть семьи участников СВО. То что на каждую семью пытаются повесить долг в 300-400 тыс. — это верх наглости", — рассуждает блогер.
Как говорят активисты, сейчас договоры с ними не заключают, требуя оплатить долг.
В ООО "ЭКОС-С" дозвониться не удалось — срабатывал автоответчик. Мы обратились к пресс-секретарю Владимира Кошелева Каролине Рябинкиной, но она пока не прокомментировала, будет ли реакция парламентария.
Застройщиком ЖК выступало ООО "Экодолье Самара - специализированный застройщик", учрежденное в 2011 году. Ее владельцем выступал кипрский офшор "Тресолия лимитед", на смену которому в январе 2021 г. пришел другой - "Рустело инвестментс лимитед". В июне 2021 г. компания-застройщик была ликвидирована, через присоединение к другому юрлицу. За эти годы ее выручка составила 1,6 млрд рублей. Управляющей компаний выступало ООО "Экодолье девелопмент - специализированный застройщик", в начале этого года также запустившее процесс ликвидации.
Сайт группы компании "Экодолье" сейчас ведет на проект "Экодолье Оренбург". На нем в числе реализованных проектов также указываются "Экодолье Шолохово" в Подмосковье, "Экодолье Обнинск" и "Экодолье Екатеринбург".
По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "ЭКОС-С" создано в 2004 г. и зарегистрировано в Самаре на ул. Авроры, д. 191. Директором и владельцем компании с февраля 2021 г. выступает Георгий Куликов. В 2022 г. компания, показывавшая до этого нулевые обороты, выручила 27,5 млн руб. и показала убыток в 1 млн рублей.