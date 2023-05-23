В Ульяновске подсчитали себестоимость поездки на "Метеоре" в Самару

Себестоимость поездки из Ульяновска в Самару или Казань на "Метеоре"составляет примерно 4 тыс. руб., сообщает ulpressa.ru со ссылкой на директора Агентства по туризму Ульяновской области Дениса Ильина.
По мнению чиновника, за "такие деньги никто не поедет". В реальных перспективах - подключиться региону к софинансированию регулярных перевозок, чтобы цена на билет была не больше, чем на автобус, - в районе 1000-1300 рублей.
"Это очень дорогое удовольствие - одно судно стоит полмиллиарда, так что покупать "Метеоры" будут, скорее, Самара и Казань. Да и для них это достаточно дорого, особенно в текущих реалиях. Скорее всего, наш регион подключится к софинансированию регулярных перевозок, чтобы цена на билет была не больше, чем на автобус, - 1000-1300 рублей. Себестоимость поездки из Ульяновска в Казань или Самару на "Метеоре" будет в районе 4 тыс. - за такие деньги никто не поедет. Так что пока только есть желание и стремление к этому", - рассказал Ильин.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.