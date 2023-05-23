В Ульяновске подсчитали себестоимость поездки на "Метеоре" в Самару

Себестоимость поездки из Ульяновска в Самару или Казань на "Метеоре"составляет примерно 4 тыс. руб., сообщает ulpressa.ru со ссылкой на директора Агентства по туризму Ульяновской области Дениса Ильина.

По мнению чиновника, за "такие деньги никто не поедет". В реальных перспективах - подключиться региону к софинансированию регулярных перевозок, чтобы цена на билет была не больше, чем на автобус, - в районе 1000-1300 рублей.

"Это очень дорогое удовольствие - одно судно стоит полмиллиарда, так что покупать "Метеоры" будут, скорее, Самара и Казань. Да и для них это достаточно дорого, особенно в текущих реалиях. Скорее всего, наш регион подключится к софинансированию регулярных перевозок, чтобы цена на билет была не больше, чем на автобус, - 1000-1300 рублей. Себестоимость поездки из Ульяновска в Казань или Самару на "Метеоре" будет в районе 4 тыс. - за такие деньги никто не поедет. Так что пока только есть желание и стремление к этому", - рассказал Ильин.