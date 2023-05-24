ЦСК ВВС — новичок Всероссийской хоккейной лиги сезона 2023/2024

В Сочи состоялось совещание руководителей клубов ВХЛ на котором были представлены команды, которые примут участие в новом сезоне.

Так, осенью в борьбу за трофей вступят 29 клубов. Среди них — самарские "летчики".

Напомним, в сезоне 2021/2022 из-за сформировавшихся долгов ХК ЦСК ВВС оказался в крайне тяжелом финансовом положении. При личном участии губернатора Дмитрия Азарова удалось разрешить ситуацию, команда сохранила профессиональный статус.

В прошедшем сезоне 2022/2023 обновленная команда, в которой выступили 13 самарских хоккеистов, выиграла первенство ВХЛ и завоевала Кубок Федерации. И вот спустя лишь год волжане возвращаются во Всероссийскую хоккейную лигу.