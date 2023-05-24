Дмитрий Азаров проинспектировал ремонтные работы на социальных объектах города-побратима Снежное

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время очередной поездки в зону специальной военной операции проинспектировал ход восстановительных работ объектов социальной инфраструктуры в городе-побратиме Снежное Донецкой народной республики.
Самарская область уже второй год подряд оказывает помощь городу Снежное в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы.
Напомним, регион первым заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Дмитрий Азаров неоднократно выезжал в Снежное, где вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным, жителями и руководством города определили первоочередные задачи.
"Производство ремонтных работ находится в активной фазе. Традиционно это и больницы, и школы, и детские сады, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Мы успешно справились со всеми объектами, всеми намеченными планами прошлого года - это свыше 80 объектов, которые мы привели в порядок. Это и котельные, и жилые дома, и участки дорог. В этом году у нас планы не менее масштабные. Очень важно на старте строительного сезона контролировать своевременное начало работ для того, чтобы успеть в срок".
Регион в прошлом году полностью выполнил запланированные работы в Снежном и смог компенсировать все понесенные расходы - более 1 млрд рублей - из федерального бюджета. Самарские специалисты, выразившие готовность и желание помочь братской республике, оперативно приступили к активным работам, основываясь на пожеланиях и просьбах местных жителей. Среди ключевых объектов, которые были определены для ремонта - детские сады, школы, больницы, коммунальная инфраструктура и ряд других объектов.
Дмитрий Азаров проверил ход работ в школе № 15, где размещается и детский сад. Здание было построено в 1936 году и за все 87 лет капитального ремонта не проводилось. Все школьные массовые мероприятия проходят в фойе, потому что актовый зал не используется - он находится в аварийном состоянии. Образовательному учреждению требуется капитальный ремонт.
В этом году здесь будет полностью отремонтирована кровля, заменят инженерные коммуникации: электропроводку, отопление, водоснабжение и отведение. Также поменяют окна, частично отремонтируют фасад.
"Объекты образования должны быть готовы уже к 1 сентября. На них сейчас мы сделали основной упор в своей работе. Не упускаем из фокуса внимания и другие объекты, которые необходимо закончить также до начала отопительного сезона, привести в порядок дополнительно и котельные, и здания, которые нуждаются в замене инженерной инфраструктуры", - подчеркнул губернатор.
Дмитрий Азаров поручил подрядчику совместно с руководством школы и города в течение двух недель провести анализ состояния школы и оценить какой объем дополнительных работ нужно провести для полного восстановления школы, чтобы запланировать их проведение на будущий год.
Активными темпами идет капитальный ремонт помещений под размещение городской поликлиники, где в советские годы располагалась грязелечебница для шахтеров. Часть работ в рамках первого этапа уже выполнены, создан дневной стационар, соответствующий современным нормам и требованиям. После завершения ремонта в этом здании расположится и отделение неотложной помощи жителям Снежного.
"Очень рад, что мы опережающими темпами работаем по ремонту больниц и поликлиник. Эти работы идут без отставаний. Уверен, что в срок, качественно справимся и в этот раз", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Руководитель поликлиники от себя лично и от имени жителей Снежного поблагодарил губернатора за то, что все объекты социальной сферы при помощи и содействии Самарской области заметно преображаются.
"Такого отношения никогда не было. Строители всегда спрашивают, что нужно сделать, как лучше и правильнее. Мне очень приятно. Спасибо вам большое, Дмитрий Игоревич, и всей вашей команде", - обратился он.
"Так и должно быть", - ответил губернатор.
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