16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тинькофф объединил самарских предпринимателей Топ-менеджеры АктивКапитал Банка отбились от иска АСВ на 5 млрд рублей На аукцион выставлены офисные помещения Эл банка в Тольятти за 87 млн рублей В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам Для Сбера уходящий год будет прибыльным

Банки Финансы

ВТБ в Самарской области к концу года будет выдавать каждую пятую ипотеку

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ в Самарской области за январь–апрель оформил 1,3 тыс. ипотечных сделок на 4,4 млрд рублей. Этот результат сопоставим с первыми четырьмя месяцами 2021 г. и на 22% превышает начало 2022-го. К концу текущего года ВТБ планирует увеличить долю на рынке ипотеки региона и выдавать здесь каждый пятый жилищный кредит. Стимулом для роста станет стагнация цен на недвижимость, развитие льготных проектов, в том числе запуск региональной программы для медработников и учителей.

В этом году для регионального подразделения ВТБ рекордными стали продажи ипотеки в апреле: клиенты оформили жилищные кредиты на 1,5 млрд рублей, что на 15% превышает пиковые значения апреля 2021 г. и более чем в 4 раза — апреля 2022 г.

На фоне ухода от "околонулевых" программ интерес клиентов смещается в сторону вторичного жилья, доля которого по итогам четырех месяцев превысила 65%, увеличившись с января на 35%.

По госпрограммам в январе–апреле банк провел каждую третью сделку в регионе. Рекордный объем — свыше 600 млн рублей — пришелся на "семейную ипотеку", которая распространятся на всех заемщиков с двумя несовершеннолетними детьми. По продленной в текущем году программе "Ипотека с господдержкой-2020" предоставлено 400 млн рублей.

"По итогам первых четырех месяцев мы отмечаем восстановление продаж ипотеки до пиковых значений 2021 г. На динамику спроса повлияли стабилизация рынка, продление госпрограмм и грядущее ужесточение условий по программам с застройщиками. На дальнейший рост спроса и доступность недвижимости окажет влияние развитие механизмов адресной поддержки населения, в том числе региональная программа, которую мы реализуем совместно с правительством Самарской области. Льготный механизм действует для сотрудников сфер образования и здравоохранения — они могут получить дисконт 3% от одобренной ставки. Увеличение продаж также прогнозируем на рынке готового жилья, который традиционно более емкий и позволяет приобрести объект по привлекательной цене. К концу года мы ожидаем, что каждая пятая ипотека в регионе пройдет при участии ВТБ", — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

Управляющий отметил, что в этом году банк планирует нарастить количество программ финансирования на покупку участка и возведение собственного дома. ВТБ в мае перезапустил кредитование ИЖС хозспособом по сниженной ставке. Преимуществом программы является отсутствие дополнительного обеспечения и поручительства, возможность оформить сделку без подтверждения дохода, а также удобная форма предоставления отчета о ходе строительства — в электронном формате через личный кабинет.

Также, по словам Максима Папкова, значимым фактором развития ипотеки в регионе является цифровизация процесса приобретения жилья на всех этапах. В мае ВТБ масштабировали проект, который позволяет проводить сделки дистанционно при оформлении строящихся и готовых объектов, а также на этапе рефинансирования.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4