ВТБ в Самарской области к концу года будет выдавать каждую пятую ипотеку

ВТБ в Самарской области за январь–апрель оформил 1,3 тыс. ипотечных сделок на 4,4 млрд рублей. Этот результат сопоставим с первыми четырьмя месяцами 2021 г. и на 22% превышает начало 2022-го. К концу текущего года ВТБ планирует увеличить долю на рынке ипотеки региона и выдавать здесь каждый пятый жилищный кредит. Стимулом для роста станет стагнация цен на недвижимость, развитие льготных проектов, в том числе запуск региональной программы для медработников и учителей.

В этом году для регионального подразделения ВТБ рекордными стали продажи ипотеки в апреле: клиенты оформили жилищные кредиты на 1,5 млрд рублей, что на 15% превышает пиковые значения апреля 2021 г. и более чем в 4 раза — апреля 2022 г.

На фоне ухода от "околонулевых" программ интерес клиентов смещается в сторону вторичного жилья, доля которого по итогам четырех месяцев превысила 65%, увеличившись с января на 35%.

По госпрограммам в январе–апреле банк провел каждую третью сделку в регионе. Рекордный объем — свыше 600 млн рублей — пришелся на "семейную ипотеку", которая распространятся на всех заемщиков с двумя несовершеннолетними детьми. По продленной в текущем году программе "Ипотека с господдержкой-2020" предоставлено 400 млн рублей.

"По итогам первых четырех месяцев мы отмечаем восстановление продаж ипотеки до пиковых значений 2021 г. На динамику спроса повлияли стабилизация рынка, продление госпрограмм и грядущее ужесточение условий по программам с застройщиками. На дальнейший рост спроса и доступность недвижимости окажет влияние развитие механизмов адресной поддержки населения, в том числе региональная программа, которую мы реализуем совместно с правительством Самарской области. Льготный механизм действует для сотрудников сфер образования и здравоохранения — они могут получить дисконт 3% от одобренной ставки. Увеличение продаж также прогнозируем на рынке готового жилья, который традиционно более емкий и позволяет приобрести объект по привлекательной цене. К концу года мы ожидаем, что каждая пятая ипотека в регионе пройдет при участии ВТБ", — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

Управляющий отметил, что в этом году банк планирует нарастить количество программ финансирования на покупку участка и возведение собственного дома. ВТБ в мае перезапустил кредитование ИЖС хозспособом по сниженной ставке. Преимуществом программы является отсутствие дополнительного обеспечения и поручительства, возможность оформить сделку без подтверждения дохода, а также удобная форма предоставления отчета о ходе строительства — в электронном формате через личный кабинет.

Также, по словам Максима Папкова, значимым фактором развития ипотеки в регионе является цифровизация процесса приобретения жилья на всех этапах. В мае ВТБ масштабировали проект, который позволяет проводить сделки дистанционно при оформлении строящихся и готовых объектов, а также на этапе рефинансирования.