Миссия выполнима: 51% самарцев откладывают деньги на будущее своих детей

Более половины самарцев откладывают деньги на будущее своих детей. Из них для оплаты образования в вузе или колледже (40%), для покупки автомобиль (19%), для покупки недвижимости (18%), для формирования стартового капитала (15%), для подарка на свадьбу (8%). При этом большинство из тех, кто откладывает деньги на будущее детей, верят, что эти вложения окупятся в будущем — нематериально (50%) или финансово (47%), выяснили СК "Росгосстрах Жизнь" и банк "Открытие" в ходе совместного опроса*.

Абсолютное большинство самарцев уверены, что нужно финансово поддерживать собственных детей даже после их совершеннолетия. Почти половина опрошенных (41%) считают, что помогать важно всегда, когда потребуется помощь, 30% готовы давать деньги только в сложной жизненной ситуации, а 14% — в период учебы. При этом 15% не считают целесообразным поддерживать своих совершеннолетних детей, поощряя их самостоятельность, или еще не думали об этом.

Те, кто заблаговременно формирует капитал на будущее своих детей (51%), используют различные инструменты для накопления денежных средств. Отвечая на соответствующий вопрос, они могли дать несколько вариантов ответа. Чаще всего респонденты выбирают банковский депозит или накопительный счет (53%), откладывают наличными дома (29%) или инвестируют в ценные бумаги (23%). Каждый девятый (11%) вкладывает деньги и формирует капитал с помощью инвестиционного или накопительного страхования жизни. Часть опрошенных инвестируют в драгоценные металлы (11%) и в недвижимость (8%).

Как выяснилось, респонденты в большинстве случаев (34%) предпочитают копить деньги на будущее своих детей небольшими равными долями ежемесячно. 30% — раз в квартал, а 26% — раз в полгода. 10% — еще реже: раз в год или нерегулярно, по возможности.

Чаще всего (26%) респонденты откладывают на будущее своих детей 5-10% от финансовых поступлений, 10-20% — 26% родителей, до 5% — 21% опрошенных и больше 20% — 27% респондентов.

*Опрос 1255 респондентов проведен во всех регионах России в апреле–мае 2023 года.