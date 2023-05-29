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Общество

Молоды душой: самарские профи-волонтеры победили во Всероссийском конкурсе

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Профи-волонтеры "серебряного" возраста" - так называется проект - победитель Всероссийского конкурса социальных проектов "Молоды душой", подвели итоги своей работы. Встреча прошла на базе Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области в понедельник, 29 мая.

Фото: автора

Идея объединить добровольцев-профессионалов была реализована в рамках национального проекта "Демография". Суть заключается в предоставлении возможности людям, вышедшим на заслуженный отдых или по другим причинам сменившим профессию, реализовать свои профессиональные навыки на другом поприще.

В проекте "Профи" приняли участие представители 15 отрядов "серебряных" волонтеров из 12 муниципальных образований Самарской области. Среди участников были проведены деловые игры, на которых координаторы отрядов получили алгоритмы привлечения и сопровождения новых "серебряных" волонтеров - профи-волонтеров.

Каждый отряд привлек от двух до пяти профессионалов своего дела из Самары, Тольятти, Октябрьска, Новокуйбышевска и восьми муниципальных районов: Большеглушицкий, Большечерниговский, Безенчукский, Борский, Кинель-Черкасский, Красноармейский, Ставропольский и Сызранский, а также из социально ориентированных НКО, работающих с серебряными добровольцами.

Найдя первых профи-волонтеров, координаторы решили познакомить их друг с другом. На встрече волонтеры могли пообщаться, обменяться контактами, создать новые группы по интересам и профессиональным навыкам. После деловой части участников встречи ждала развлекательная программа с танцами и чаепитием.

Волонтеры с удовольствием делились рассказами о своей жизни и работе. Ольге Периной исполнился 71 год, до выхода на пенсию она трудилась в Безенчукском лесничестве на должности инженера-лесопатолога, обследовала и лечила лес от различных заболеваний. И сейчас ее профессиональные знания пригодились - она участвует в проекте "Лесной доктор". В школе села Екатериновка Ольга Перина занимается с детьми, рассказывает им о том, что такое лес, кто в нем проживает, как растет и развивается лесная экосистема. Этой весной она приняла участие в высадке саженцев ели и каштана, собственноручно выращенных из семян.

Сергей Денисов руководит самарской автономной некоммерческой организацией "Экокультура и технологии", которая занимается проектами экологической направленности. Например, волонтеры дают вторую жизнь технике - восстанавливают компьютеры. Этим направлением особенно охотно занимается молодежь. Люди в возрасте охотно поддерживают второй проект - сбор на утилизацию просроченных лекарств. При содействии организации в Самаре и других крупных городах области уже появились специальные контейнеры, куда можно отнести просроченные лекарства из семейной аптечки. По желанию волонтеров можно пригласить на дом, и они помогут пожилому человеку разобрать шкатулки с пузырьками и таблетками.

В заключение организаторы встречи отметили, что Самарская область является лидером волонтерского движения, причем именно в старшей возрастной группе, ряды серебряных активистов только растут и ширятся год от года.

Напомним, в Самаре с 22 по 24 марта прошел областной форум представителей "серебряного" добровольчества. В рамках форума координаторы отрядов, а также авторы социальных проектов и добровольческих инициатив из 26 муниципальных образований региона обменялись опытом и проработали стратегические вопросы развития движения.

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