В Самаре прошел Областной форум представителей "серебряного" добровольчества

В Самаре с 22 по 24 марта прошел Областной форум представителей "серебряного" добровольчества. В рамках Форума координаторы отрядов, а также авторы социальных проектов и добровольческих инициатив из 26 муниципальных образований региона обменялись опытом и проработали стратегические вопросы развития движения.
Одна из ключевых тем программы — практика изготовления текстильных изделий для участников специальной военной операции. Волонтеры старшего поколения Самарской области уже изготовили более 9,5 тысяч текстильных изделий (балаклавы, баффы, носки, маскировочные халаты, термобелье, подшлемники и др.), которые были переданы военнослужащим, участвующим в СВО.
На образовательной сессии с тренером Екатериной Асташиной участники обсудили актуальные добровольческие практики "серебряных" волонтеров в муниципальных образованиях. Поговорили о привлечении ресурсов, необходимых для качественной реализации событий, управлении командой, а также разработали новые форматы межмуниципальных акций и проектов.
На спортивно-оздоровительной сессии участники познакомились с областным проектом "Жизнь в движении" и попробовали свои силы в соревнованиях по настольным спортивным играм "джакколо", "шаффлборд", "корнхол", "бочче" и "новус".
В финальный день Форума были озвучены результаты Областного конкурса мини-грантов "Добро Серебро", организованного СРМОО "Центр социальных проектов" при поддержке ООО "Газпром Трансгаз Самара". Елена Лучинина, координатор благотворительных проектов ООО "Газпром Трансгаз Самара", рассказала о благотворительных программах поддержки социальных инициатив старшего поколения.
Завершился Форум подведением итогов совместной работы и вручением сертификатов участникам.
"Такие встречи позволяют нам быть в курсе того, чем сейчас занимаются "серебряные" волонтеры во всех уголках региона. Полезно было узнать информацию о социальном проектировании. Учится всегда важно, чтобы развивать и масштабировать общественно-полезные идеи, привлекать ресурсы для их реализации. Полученную информацию обязательно буду использовать в работе", — поделилась впечатлениями о программе координатор "серебряного" добровольчества отряда "Дорогою добра" м. р. Сызранский Зинаида Краснеева.
Форум организован СРМОО "Центр социальных проектов" в ходе проекта "Ресурсный центр "серебряного" добровольчества Самарской области", реализуемого в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" при поддержке Департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области и Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.