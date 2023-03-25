В Самаре прошел Областной форум представителей "серебряного" добровольчества

В Самаре с 22 по 24 марта прошел Областной форум представителей "серебряного" добровольчества. В рамках Форума координаторы отрядов, а также авторы социальных проектов и добровольческих инициатив из 26 муниципальных образований региона обменялись опытом и проработали стратегические вопросы развития движения.

Одна из ключевых тем программы — практика изготовления текстильных изделий для участников специальной военной операции. Волонтеры старшего поколения Самарской области уже изготовили более 9,5 тысяч текстильных изделий (балаклавы, баффы, носки, маскировочные халаты, термобелье, подшлемники и др.), которые были переданы военнослужащим, участвующим в СВО.

На образовательной сессии с тренером Екатериной Асташиной участники обсудили актуальные добровольческие практики "серебряных" волонтеров в муниципальных образованиях. Поговорили о привлечении ресурсов, необходимых для качественной реализации событий, управлении командой, а также разработали новые форматы межмуниципальных акций и проектов.

На спортивно-оздоровительной сессии участники познакомились с областным проектом "Жизнь в движении" и попробовали свои силы в соревнованиях по настольным спортивным играм "джакколо", "шаффлборд", "корнхол", "бочче" и "новус".

В финальный день Форума были озвучены результаты Областного конкурса мини-грантов "Добро Серебро", организованного СРМОО "Центр социальных проектов" при поддержке ООО "Газпром Трансгаз Самара". Елена Лучинина, координатор благотворительных проектов ООО "Газпром Трансгаз Самара", рассказала о благотворительных программах поддержки социальных инициатив старшего поколения.

Завершился Форум подведением итогов совместной работы и вручением сертификатов участникам.

"Такие встречи позволяют нам быть в курсе того, чем сейчас занимаются "серебряные" волонтеры во всех уголках региона. Полезно было узнать информацию о социальном проектировании. Учится всегда важно, чтобы развивать и масштабировать общественно-полезные идеи, привлекать ресурсы для их реализации. Полученную информацию обязательно буду использовать в работе", — поделилась впечатлениями о программе координатор "серебряного" добровольчества отряда "Дорогою добра" м. р. Сызранский Зинаида Краснеева.

Форум организован СРМОО "Центр социальных проектов" в ходе проекта "Ресурсный центр "серебряного" добровольчества Самарской области", реализуемого в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" при поддержке Департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области и Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области.