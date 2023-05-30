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Единоборства Спорт

Самарские дзюдоисты завоевали медали на чемпионате России по спорту глухих

УФА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Башкортостане завершился чемпионат России среди мужчин и женщин по спорту глухих в дисциплине "дзюдо". Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

В соревнованиях приняли участие 130 спортсменов из 29 субъектов России. Спортсмены Самарской области завоевали три медали. Серебро досталось Дмитрию Белобородову (в/к 60 кг) и Миле Слепышевой (в/к 70 кг). София Кузнецова получила бронзу (в/к +78 кг).

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