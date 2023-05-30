Самарские дзюдоисты завоевали медали на чемпионате России по спорту глухих

В Башкортостане завершился чемпионат России среди мужчин и женщин по спорту глухих в дисциплине "дзюдо". Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.
В соревнованиях приняли участие 130 спортсменов из 29 субъектов России. Спортсмены Самарской области завоевали три медали. Серебро досталось Дмитрию Белобородову (в/к 60 кг) и Миле Слепышевой (в/к 70 кг). София Кузнецова получила бронзу (в/к +78 кг).
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?