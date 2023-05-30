Самарские дзюдоисты завоевали медали на чемпионате России по спорту глухих

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В Башкортостане завершился чемпионат России среди мужчин и женщин по спорту глухих в дисциплине "дзюдо". Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.