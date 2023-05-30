Власти Самары выделят 17 млн рублей на капремонт "Памятника воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах"

Центр технического и хозяйственного обслуживания Самары ищет подрядчика, который капитально отремонтирует монумент "Памятник воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах" (угол ул. Мичурина и ул. Осипенко, площадь Памяти в Октябрьском районе).
Начальная цена контракта - 17,11 млн рублей. В техзадании отмечается, что подрядчик должен будет заменить облицовку конструкций, провести электромонтажные работы по устройству архитектурной подсветки монумента и т.д.
Победитель торгов определится после 20 июня, он должен выполнить работы в течение 130 дней с момента заключения контракта.
Напомним, планы по капремонту памятника были озвучены главой Самары Еленой Лапушкиной в июле 2022 года.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.