Власти Самары выделят 17 млн рублей на капремонт "Памятника воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах"

Центр технического и хозяйственного обслуживания Самары ищет подрядчика, который капитально отремонтирует монумент "Памятник воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах" (угол ул. Мичурина и ул. Осипенко, площадь Памяти в Октябрьском районе).

Начальная цена контракта - 17,11 млн рублей. В техзадании отмечается, что подрядчик должен будет заменить облицовку конструкций, провести электромонтажные работы по устройству архитектурной подсветки монумента и т.д.

Победитель торгов определится после 20 июня, он должен выполнить работы в течение 130 дней с момента заключения контракта.

Напомним, планы по капремонту памятника были озвучены главой Самары Еленой Лапушкиной в июле 2022 года.