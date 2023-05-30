Самарский университет им. Королева стал лидером среди вузов Самарской области по количеству дипломантов VI сезона Всероссийской олимпиады "Я - профессионал". Одиннадцать студентов смогут пройти стажировку в крупных профильных компаниях страны и получат льготы при поступлении в магистратуры и аспирантуры ведущих российских вузов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

У студентки 3 курса социально-гуманитарного института Дарьи Захаровой, одержавшей победу в Олимпиаде, уже был опыт участия в конкурсе, в прошлом году она дошла до финала, но не смогла продвинуться дальше - не хватило времени на выполнение заданий. "В этом сезоне все сложилось удачно. Я участвовала в конкурсе по направлению "Классное руководство", - рассказывает Дарья. - Совмещать учебу, работу и участие в подобных проектах довольно сложно. Нехватка времени и сил - основная проблема. Но проектная работа захватывает. Мне бы хотелось реализовать те идеи, которые родились в процессе выполнения конкурсного задания, когда я буду работать в школе. Благодаря участию в Олимпиаде я получила доступ к профильным курсам, возможность познакомиться с новыми людьми, поработать в команде над решением интересных кейсов. Это очень важный опыт. На олимпиаде мы защищали свои проекты. Я боюсь публичных выступлений, но борюсь с этим страхом. Подобные мероприятия - хорошая тренировка перед защитой диплома. Всем советую".

Даниил Кухно, студент 4 курса института информатики и кибернетики, участвовал сразу в нескольких направлениях Олимпиады, но основной упор в подготовке делал на программную инженерию и бизнес-информатику, в которых и стал призером.

"Уверен, что польза от олимпиады есть, и немалая. Это возможность проверить свои силы, найти и восполнить пробелы в знаниях, получить практический опыт. Так, например, в заключительном этапе по направлению "Бизнес-информатика" необходимо было спроектировать, описать и представить перед жюри автоматизированную банковскую систему. В "Программной инженерии" одно из заданий было связано с анализом данных. Доработку решения этого задания, как мне кажется, можно растянуть на долгое время и добавить в резюме как полноценную созданную программу", - поделился мнением Даниил. В следующем году он попробует свои силы в направлениях магистратуры: "Хочу превзойти свой результат и попробовать что-то новое".

Темур Котенев, студент 4 курса юридического института, шел к победе в течение трех лет. "Последние два раза не увенчались успехом из-за отсутствия достаточных знаний по уголовному праву, но я не сдался. Признаюсь честно, было нелегко. Для успеха в олимпиаде необходимы глубокие фундаментальные и научные знания, системный подход и большое терпение. Нужно всегда быть на ступеньку выше своих уважаемых соперников. Весь этот путь мне помогли пройти наши преподаватели, так что считаю успех общим", - прокомментировал Темур.

Он также отметил, что Самарский университет им. Королева - один из немногих университетов, которые предоставляют дипломантам олимпиады 20 дополнительных баллов при поступлении в магистратуру: "Если университет заинтересован в нас, то и мы должны быть заинтересованы в таком университете. Планирую продолжить обучение в магистратуре Юридического института на кафедре уголовного права и криминологии. Что касается стажировки, то я хотел бы ее пройти в родной Самарской области".

Всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал" проводится для учащихся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов. В этом сезоне в нее вошли 73 направления. Организатором одного из них - направления "Автомобилестроение" - традиционно является Самарский университет им. Королева. В VI сезоне Олимпиады университет также выступал соорганизатором еще двенадцати направлений Олимпиады: "Авиастроение", "Машиностроение", "Теплоэнергетика и теплотехника", "Освоение космоса", "Вооружение и военная техника", "Математическое моделирование", "Нефтегазовое дело", "Углеродное регулирование", "Строительство", "Программная инженерия", "Материаловедение и технологии материалов" и "Электроника, радиотехника и системы связи".

Победители и призеры VI сезона Всероссийской олимпиады "Я - профессионал"