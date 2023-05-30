Самарский университет им. Королева стал лидером среди вузов Самарской области по количеству дипломантов VI сезона Всероссийской олимпиады "Я - профессионал". Одиннадцать студентов смогут пройти стажировку в крупных профильных компаниях страны и получат льготы при поступлении в магистратуры и аспирантуры ведущих российских вузов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
У студентки 3 курса социально-гуманитарного института Дарьи Захаровой, одержавшей победу в Олимпиаде, уже был опыт участия в конкурсе, в прошлом году она дошла до финала, но не смогла продвинуться дальше - не хватило времени на выполнение заданий. "В этом сезоне все сложилось удачно. Я участвовала в конкурсе по направлению "Классное руководство", - рассказывает Дарья. - Совмещать учебу, работу и участие в подобных проектах довольно сложно. Нехватка времени и сил - основная проблема. Но проектная работа захватывает. Мне бы хотелось реализовать те идеи, которые родились в процессе выполнения конкурсного задания, когда я буду работать в школе. Благодаря участию в Олимпиаде я получила доступ к профильным курсам, возможность познакомиться с новыми людьми, поработать в команде над решением интересных кейсов. Это очень важный опыт. На олимпиаде мы защищали свои проекты. Я боюсь публичных выступлений, но борюсь с этим страхом. Подобные мероприятия - хорошая тренировка перед защитой диплома. Всем советую".
Даниил Кухно, студент 4 курса института информатики и кибернетики, участвовал сразу в нескольких направлениях Олимпиады, но основной упор в подготовке делал на программную инженерию и бизнес-информатику, в которых и стал призером.
"Уверен, что польза от олимпиады есть, и немалая. Это возможность проверить свои силы, найти и восполнить пробелы в знаниях, получить практический опыт. Так, например, в заключительном этапе по направлению "Бизнес-информатика" необходимо было спроектировать, описать и представить перед жюри автоматизированную банковскую систему. В "Программной инженерии" одно из заданий было связано с анализом данных. Доработку решения этого задания, как мне кажется, можно растянуть на долгое время и добавить в резюме как полноценную созданную программу", - поделился мнением Даниил. В следующем году он попробует свои силы в направлениях магистратуры: "Хочу превзойти свой результат и попробовать что-то новое".
Темур Котенев, студент 4 курса юридического института, шел к победе в течение трех лет. "Последние два раза не увенчались успехом из-за отсутствия достаточных знаний по уголовному праву, но я не сдался. Признаюсь честно, было нелегко. Для успеха в олимпиаде необходимы глубокие фундаментальные и научные знания, системный подход и большое терпение. Нужно всегда быть на ступеньку выше своих уважаемых соперников. Весь этот путь мне помогли пройти наши преподаватели, так что считаю успех общим", - прокомментировал Темур.
Он также отметил, что Самарский университет им. Королева - один из немногих университетов, которые предоставляют дипломантам олимпиады 20 дополнительных баллов при поступлении в магистратуру: "Если университет заинтересован в нас, то и мы должны быть заинтересованы в таком университете. Планирую продолжить обучение в магистратуре Юридического института на кафедре уголовного права и криминологии. Что касается стажировки, то я хотел бы ее пройти в родной Самарской области".
Всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал" проводится для учащихся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов. В этом сезоне в нее вошли 73 направления. Организатором одного из них - направления "Автомобилестроение" - традиционно является Самарский университет им. Королева. В VI сезоне Олимпиады университет также выступал соорганизатором еще двенадцати направлений Олимпиады: "Авиастроение", "Машиностроение", "Теплоэнергетика и теплотехника", "Освоение космоса", "Вооружение и военная техника", "Математическое моделирование", "Нефтегазовое дело", "Углеродное регулирование", "Строительство", "Программная инженерия", "Материаловедение и технологии материалов" и "Электроника, радиотехника и системы связи".
Победители и призеры VI сезона Всероссийской олимпиады "Я - профессионал"
- Дарья Захарова - студентка 3 курса социально-гуманитарного института (специальность "Отечественная филология")
- Антон Мусатов - студент 4 курса института авиационной и ракетно-космической техники (специальность "Самолето- и вертолетостроение")
- Дарья Паршина - студентка 4 курса социально-гуманитарного института (специальность "Реклама и связи с общественностью")
- Анастасия Конашенкова - студентка 1 курса естественнонаучного института (специальность "Биология")
- Темур Котенев - студент 4 курса юридического института (специальность "Юриспруденция")
- Даниил Кухно - студент 4 курса института информатики и кибернетики (специальность "Фундаментальная информатика и информационные технологии")
- Злата Минаева - студентка 4 курса социально-гуманитарного института (специальность "Журналистика")
- Полина Старикова - студентка 4 курса социально-гуманитарного института (специальность "Социология")
- Иван Яшин - студент 3 курса института информатики и кибернетики (специальность "Фундаментальная информатика и информационные технологии")
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.