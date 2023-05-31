Диспансеризация помогла выявить в регионе более 1 тыс. новых случаев сахарного диабета

Около 700 тысяч жителей Самарской области - взрослых и детей - проверили здоровье в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

Многие хронические неинфекционные заболевания на ранних стадиях не беспокоят человека, но в то же время являются причиной сокращения продолжительность жизни. Это сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания, сахарный диабет. Диспансеризация помогает диагностировать их на ранней стадии.

"По итогам обследований повышенный уровень глюкозы крови зафиксирован у 4,1% прошедших диспансеризацию. Для уточнения диагноза пациенты направлены на дополнительные обследования и консультации.

Впервые сахарный диабет выявили у 1027 человек, в том числе 350 - у граждан трудоспособного возраста. Мы отмечаем увеличение числа жителей, которые приходят на профилактические осмотры. Чем раньше выявлены начальные проявления болезни или риск их развития, тем успешнее будет лечение. Именно для этих целей и проводится диспансеризация", - рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин.

Напоминаем, профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно. Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет - один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше - ежегодно.

Согласно Трудовому кодексу РФ, работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается с работодателем.



Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно - по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.

Профилактической работе особое внимание уделяется в том числе в рамках реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.





