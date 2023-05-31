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Государство и Бизнес Экономическая политика

При помощи бережливых технологий тольяттинская компания увеличила производительность на 31% и больше

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории губернии продолжается реализация национального проекта "Производительность труда". Сейчас в губернии уже 150 предприятий стали его участниками и внедряют бережливые технологии.

Глава региона Дмитрий Азаров и правительство области уделяют большое внимание реализации нацпроекта, так как внедрение бережливых технологий в местные производства способствует росту производительности труда, экономической устойчивости, а в конечном итоге - повышению уровня жизни людей.

Тольяттинская компания "Волга Индустрия" участвует в национальном проекте полгода. В настоящее время на предприятии завершен пилотный проект. Завод выпускает хорошо знакомые и любимые потребителями Самарской области молочные продукты, в частности, йогурты под торговыми марками "Пестравка" и "Домашкино". По оценкам диетологов, эти продукты улучшают работу пищеварительной системы человека, а также утоляют жажду и повышают иммунитет.

Необходимость внедрить инструменты бережливого производства в ООО "Волга Индустрия" была связана с расширением ассортимента и выросшим с прошлого года потребительским спросом на продукцию.

"Мы производим высококачественные йогурты и стремимся к еще большему росту производительности при минимальных потерях. Завершение пилотного проекта не означает финала внедрения методик бережливого производства на предприятии. Ведь наша цель - предоставить потенциальным покупателям как можно больше качественного продукта", - комментирует директор предприятия Сергей Зотов.

Пилотный проект "Волга Индустрия" реализовывала совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК). В рамках оптимизации пилотного потока сотрудники РЦК подготовили на предприятии внутренних инструкторов бережливого производства. Обучение проходило по основным модулям программы подготовки для дальнейшего внедрения методик бережливого производства в компании.

Была проведена диагностика пилотного потока производства питьевых йогуртов "Пестравка" и "Домашкино". Нестабильная производительность фасовочной линии, длительное время протекания процесса, потеря времени при излишних перемещениях сотрудников и при поиске вспомогательных материалов и инструментов - все это лишь часть проблем, выявленных при диагностике.

Благодаря разработке стандартов рабочих мест и чек-листа для их контроля, внедрению многоуровнего аудита соответствия рабочих мест стандарту, а также ряду других мероприятий удалось достичь достаточно высоких показателей. В частности, выработка пилотного потока производства питьевых йогуртов увеличилась на 31%.

"Решение существующих в производственном процессе проблем принесло значительные результаты и позволило улучшить такие ключевые показатели, как время протекания процесса, незавершенное производство и выработка. Заметим, что готовность руководителей к реализации пилотного проекта, позитивный настрой участников рабочей группы к предстоящим изменениям на производстве, их мотивация послужили надежной гарантией успешного достижения высоких результатов в ходе пилотного проекта", - рассказывает руководитель проекта РЦК Марсель Вагазов.

Гид потребителя

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