МегаФон и финансовая платформа Банки.ру стали партнерами

Клиенты МегаФона смогут воспользоваться финансовыми предложениями любого российского банка-участника платформы Банки.ру, независимо от наличия его отделения поблизости. Об этом сообщает пресс-служба сотового оператора.
После начала сотрудничества МегаФона и финансовой площадки пользователи платформы получили возможность оформить вклад или кредит онлайн без визита в офис банка. Для этого достаточно предоставить документы в ближайший салон МегаФона. Пилотный проект стартовал в мае, на данном этапе он охватывает десять салонов. Затем проект будет масштабирован на всю розничную сеть МегаФона.
"Развитая сеть салонов МегаФона превосходит зоны покрытия большинства банков: наши офисы есть даже в небольших населенных пунктах. Участвуя в проекте с Банки.ру, мы предоставляем равный доступ к выгодным финансовым предложениям для клиентов по всей стране — жители отдаленных населенных пунктов, где нет отделений банков, смогут воспользоваться широкой базой предложений, а небольшие региональные банки — расширить географию своей клиентской базы", — отметил директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.
Воспользоваться финансовым продуктом несложно, клиенту нужно зарегистрироваться на платформе Банки.ру и выбрать одно из предложений. Система подскажет адреса ближайших салонов МегаФона, где у пользователя примут документы для подтверждения личности, после чего решение будет направлено пользователю в смс-сообщении.
"Проект с МегаФоном дает возможность нашим пользователям выбрать удобный способ предоставления документов. Это говорит о том, что финансовые услуги станут еще более доступными: можно будет не только выбрать банк для получения финансового продукта, не привязываясь к географии проживания, но и предоставить Банки.ру документы почти в любом регионе России", — отметила директор по развитию бизнеса оператора финансовой платформы Банки.ру Кристина Хачикян.
Кроме того, сотрудничество позволит расширить перечень доступных абонентам МегаФона предложений — подобранные в соответствии с индивидуальными потребностями финансовые продукты можно будет получить в личном кабинете.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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