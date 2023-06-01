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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МегаФон и финансовая платформа Банки.ру стали партнерами

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты МегаФона смогут воспользоваться финансовыми предложениями любого российского банка-участника платформы Банки.ру, независимо от наличия его отделения поблизости. Об этом сообщает пресс-служба сотового оператора.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

После начала сотрудничества МегаФона и финансовой площадки пользователи платформы получили возможность оформить вклад или кредит онлайн без визита в офис банка. Для этого достаточно предоставить документы в ближайший салон МегаФона. Пилотный проект стартовал в мае, на данном этапе он охватывает десять салонов. Затем проект будет масштабирован на всю розничную сеть МегаФона.

"Развитая сеть салонов МегаФона превосходит зоны покрытия большинства банков: наши офисы есть даже в небольших населенных пунктах. Участвуя в проекте с Банки.ру, мы предоставляем равный доступ к выгодным финансовым предложениям для клиентов по всей стране — жители отдаленных населенных пунктов, где нет отделений банков, смогут воспользоваться широкой базой предложений, а небольшие региональные банки — расширить географию своей клиентской базы", — отметил директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

Воспользоваться финансовым продуктом несложно, клиенту нужно зарегистрироваться на платформе Банки.ру и выбрать одно из предложений. Система подскажет адреса ближайших салонов МегаФона, где у пользователя примут документы для подтверждения личности, после чего решение будет направлено пользователю в смс-сообщении.

"Проект с МегаФоном дает возможность нашим пользователям выбрать удобный способ предоставления документов. Это говорит о том, что финансовые услуги станут еще более доступными: можно будет не только выбрать банк для получения финансового продукта, не привязываясь к географии проживания, но и предоставить Банки.ру документы почти в любом регионе России", — отметила директор по развитию бизнеса оператора финансовой платформы Банки.ру Кристина Хачикян.

Кроме того, сотрудничество позволит расширить перечень доступных абонентам МегаФона предложений — подобранные в соответствии с индивидуальными потребностями финансовые продукты можно будет получить в личном кабинете.

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