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Общество

Школьников Самарской области приглашают принять участие в "Танцевальном флешмобе ко Дню России"

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 8 по 12 июня школьники со всей страны могут принять участие в танцевальном флешмобе, посвященному одному из главных государственных праздников в стране, символу национального единения — Дню России.

Организаторы проекта "Культура для школьников" — Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ, РОСКУЛЬТПРОЕКТ, ООГО "Российский фонд культуры".

Для участия во Всероссийской акции необходимо записать на видео свой танец под песню Сергея Паради "Моя Россия, моя страна", сделать пост, опубликовав его на своей странице (или родителя, педагога, учреждения) в социальной сети "ВКонтакте" с хештегом #Россиякдш, указав регион, имя/фамилию, название коллектива или учреждения.

Приветствуются работы с большим количеством участников.

Обязательное условие — открытая страница с возможностью обратной связи.

Экспертная комиссия выберет 20 лучших работ, которые войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале "Культурадляшкольников.РФ".

Победители получат именные сертификаты и подарки от проекта "Культура для школьников".
Объявление победителей — 3 июля 2023 года.

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