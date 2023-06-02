Объявлены финалисты всероссийского музыкального фестиваля авторской музыки "САМ.ФЕСТ"

Уже через неделю - 11 и 12 июня - Самарская область во второй раз примет фестиваль авторской музыки "САМ.ФЕСТ".

Жюри фестиваля авторской музыки "САМ.ФЕСТ" назвало имена тех, кто поборется за возможность выступить в Самаре на одной сцене с популярными звездами российской эстрады и за главный приз - запись собственного музыкального альбома и специально подготовленный "полный пакет артиста", включающий фотосессию, бытовой и технический райдеры, помощь в ведении социальных сетей, а также консультации с юристами и специалистами по продвижению.

Напомним, фестиваль впервые прошел в Самарской области в прошлом году. В нем приняли участие талантливые и самобытные музыканты, среди которых были как начинающие исполнители и авторы, так и уже известные коллективы. "САМ.ФЕСТ" получил поддержку гранта президентского фонда культурных инициатив.

Поддержал проект губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Обращаясь к участникам фестиваля, глава региона выразил уверенность в том, что "САМ.ФЕСТ" даст колоссальный старт для развития исполнительского искусства.

Прошлогодний успех фестиваля ожидаемо вызвал интерес к отборочному этапу "САМ.ФЕСТа-2023": порядка 1000 материалов было прислано со всех уголков нашей страны. Два месяца жюри с участием авторитетов музыкальной индустрии Елены Кипер, Андрея Самсонова, Юрия Костина, Игоря Панькова, Анастасии Рогожниковой и Александра Алексеева детально отсматривали музыкальные работы и, наконец, выбрали лучших из лучших.

В Самару на отборочный этап фестиваля приедут ХВОЯ (Пенза), Ольга Максимова (Санкт-Петербург), TattooIN (Москва), Tixi Ti (Тюмень), Lesa FS (Казань), ALENA NAI (Санкт-Петербург), Лиза Матрёшка (Псков), ДАНЯДАША (Екатеринбург), Маргарита Аришина (Челябинск), "КИНЕМО" (Самара), "Полифония" (Донецк), "Дуглас" (Донецк), Tolk (Дмитров).

Добавим, что к участию в фестивале допускались лишь те музыканты, которые сами пишут песни и исполняют их.

Все победители отборочного тура уже начали подготовку к финальному отбору победителей, который стартует 11 июня в 13:00 в летнем театре Струковского сада в Самаре. Для них запущена масштабная программа наставничества с участием жюри фестиваля, психологов, продюсеров, специалистов по танцевальному мастерству, имиджмейкеров, режиссерской группы и других профессионалов.

Перед поездкой в Самару продюсер проведет индивидуальные репетиции с каждым из финалистов, предоставит рекомендации по выбору песен, окажет помощь в создании новых аранжировок и выборе музыкантов, а также в некоторых случаях дополнит тексты песен. Технический директор и его команда проведут личные мастер-классы, дадут рекомендации по репетиции, чтобы обеспечить на фестивале самое высокое качество звучания.

На фестивалее участников ждет серия уже личных встреч с наставниками. Каждый из наставников примет непосредственное участие в подготовке выступлений конкурсантов. Елена Кипер, Андрей Самсонов, Юрий Костин, Игорь Паньков, Анастасия Рогожникова и Александр Алексеев - все профессионалы, которые представляют одну большую семью "САМ.ФЕСТа" и готовы вдохновлять и заряжать своим примером молодые таланты.

Специальным гостем 11 июня станет группа "Инкогнито" - участники прошлогоднего фестиваля, которые приедут в Самару, чтобы поддержать конкурсантов и завершить первый день отборочного тура. Группа образована Стасом Шклярским в 2014 году. В этом году состоялся их большой тур по городам России, а сам Стас стал соавтором гимна "САМ.ФЕСТа".

12 июня, в День России, трое финалистов разделят главную сцену с хедлайнерами фестиваля, среди которых - Гарик Сукачев, Ramil", Люся Чеботина, основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, Дмитрий Маликов, а также победители фестиваля "САМ.ФЕСТ 2022", группа "Двадцать" и ведущая Яна Чурикова. Вместе с ней поддерживать праздничную атмосферу фестиваля будет самарский теле- и радиоведущий, актер и шоумен Евгений Козаченко.

Кульминацией вечера станет уникальный пиротехнический спектакль и запоминающееся 3D-mapping шоу с необычными сюжетами. Впервые крыша Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича превратится в "сцену", где будет рождаться магия красок и цвета.

Вход на фестиваль "САМ.ФЕСТ" свободный.

Организатор фестиваля - компания NCA, одно из крупнейших концертных агентств России, реализовавшее множество масштабных проектов. Одним из наиболее известных проектов агентства является легендарный фестиваль "Рок над Волгой".

Следить за новостями фестиваля можно на сайте www.samfest.ru.