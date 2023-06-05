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Общество

В Самаре два сквера получили новые названия

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары в лице главы города Елены Лапушкиной подписала постановление о присвоении названий двум территориям в городе.

Первая территория находится в границах улицы Советской Армии, Шестой просеки, улицы Солнечной, Пятой просеки в Октябрьском районе. Она получила название "Солнечный сквер". Вторая территория расположена по пр. Кирова, 145 в Кировском районе. Ей присвоили наименование "Анатолия Чижова сквер".

"Внести в приложение к постановлению администрации Самары от 21.11.2014 "Об утверждении Единого реестра наименований адресных единиц" изменения, дополнив пункт 7 "Скверы" наименованиями "Солнечный сквер — Октябрьский район (в границах улицы Советской Армии, Шестой просеки, улицы Солнечной, Пятой просеки)", "Анатолия Чижова сквер — Кировский район (проспект Кирова, 145)", — отмечается в постановлении.

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