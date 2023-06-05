В начале недели воздух в Самарской области прогреется до +20…+25 °C

Специалисты Приволжского УГМС дали краткосрочный прогноз погоды на 5–7 июня в Самаре и области.

В понедельник, 5 июня, в Самаре установится малооблачная погода без осадков. Ветер северный, 7…12 м/с. Температура воздуха +22…+24 °C.

6 числа в регионе ожидается переменная облачность. Ночью осадков не предвидится, утром и днем местами кратковременный дождь, локально ливни, возможна гроза. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °C, днем +18…+23 °C.

В среду, 7 июня, в Самарской области сохранится переменная облачность. Существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °C, днем +20…+25 °C.